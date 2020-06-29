كأس إنكلترا: الأربعة الكبار في نصف النهائي+

بلغت فرق مانشستر سيتي حامل اللقب، وجاره مانشستر يونايتد، وتشلسي وارسنال الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم.

وأكمل سيتي عقد المربع الذهبي بفوزه ،الأحد، على نيوكاسل (2-صفر) ليلحق بجاره يونايتد الذي ضمن مركزه ،السبت، بالفوز على نوريتش سيتي 2-1، وارسنال الذي حقق فوزا متأخرا ،الأحد، على حساب شيفيلد يونايتد بالنتيجة نفسها، وتشلسي على ليستر سيتي بهدف دون مقابل.

وعوّض السيتي بمواصلة مشواره في الكأس ضياع أمله بالمنافسة على لقبه بطلا للدوري في الموسمين الماضيين بعد خسارته ،الخميس، أمام تشلسي 1-2، ما منح ليفربول الفوز بالبطولة الغائبة عن خزائنه منذ ثلاثين عاما.

ويلعب سيتي مباراته القادمة في نصف النهائي مع ارسنال في حين سيتواجه مانشستر يونايتد مع تشلسي، وفقا للقرعة التي سحبت بين شوطي مباراة سيتي ونيوكاسل.

ويقام الدور نصف النهائي يومي 18 و19 تموز، على ان تقام المباراة النهائية بين الفائزين في الأول من آب على ملعب ويمبلي في لندن.

وسيطر سيتي بنسبة كبيرة على مجريات اللعب في الشوط الاول واضاع كما هائلا من الفرص قبل ان يفتتح التسجيل من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة لي مايسون اثر دفع السويسري فابيان شار للمهاجم البرازيلي غابريال جيزوس امام المرمى، فانبرى لها البلجيكي كيفن دي بروين بنجاح في الدقيقة 37.

واضاع البديل المخضرم دوايت غايل فرصة لا تهدر عندما وصلته الكرة امام المرمى المشرع امامه لكنه سدد الكرة فوق العارضة (65).

وبعدها بثلاث دقائق دفع فريقه الثمن عندما أضاف سترلينغ الهدف الثاني من تسديدة بيمناه من على حدود منطقة الجزاء في الزاوية العكسية (68).

وقاد البديل روس باركلي فريقه تشلسي الى الدور نصف النهائي بتسجيله هدف المباراة الوحيد في مرمى المضيف ليستر سيتي بعد تمريرة عرضية من البرازيلي ويليان إلى داخل منطقة الجزاء تابعها باركلي بتسديدة بيمناه عجز الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل عن صدها (63).

وأُجهض حلم بطل الدوري موسم 2015-2016 بالحصول للمرة الأولى على الكأس التي حل وصيفا لبطلها أربع مرات اخرها عام 1969.

ويبلي البلوز حسنا منذ عودة منافسات كرة القدم في إنكلترا، إذ حقق الفوز في ثالث مبارياته منذ استئناف النشاط الكروي في انكلترا بعد الفوز في الدوري الممتاز على مضيفه استون فيلا وضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسمين الماضيين وصاحب المركز الثاني حاليا بنتيجة واحدة 2-1.

وكان ليستر أقرب للفوز في النصف الأول من المباراة، إذ اضاع لاعبوه فرصتين محققتين عبر ضربتين رأسيتين للنيجيري ويلفيرد نديدي (20)، والمدافع الإيرلندي الشمالي جوني إيفانز (29)، تكفل الحارس المخضرم الأرجنتيني ويلفريدو كابايرو بالتصدي لهما.

وجاءت الفرصة الأولى للضيوف بعد مرور نصف ساعة، عن طريق الأميركي كريستيان بوليسيتش الذي سدد في مكان وقوف الحارس.

وتحولّت الأفضلية لتشلسي في الشوط الثاني، لاسيما بعدما اجرى مدرب الفريق فرانك لامبارد ثلاثة تبديلات مع بدايته، ما أسفر عن تسجيل هدف الفوز بعد أقل من عشرين دقيقة.

وحرم شمايكل باركلي من الهدف الثاني مجددا بعدما تصدى لكرة صاروخية له من على مشارف منطقة الجزاء إلى ركلة ركنية لم تثمر (89).

ومنح البديل الإسباني داني سيبايوس فريقه أرسنال التأهل الى نصف النهائي بهدف الفوز المتأخر (2-1) على المضيف شيفيلد يونايتد.

وسجّل أرسنال عبر العاجي نيكولا بيبي من ركلة جزاء (25)، وعادل شيفيلد في الدقيقة 87 عبر ديفيد جيمس ماكغولدريك، قبل ان يحسم سيبايوس النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، في مباراة شهدت إلغاء هدفين لشيفيلد بداعي التسلل.

ويحاول "المدفعجية" في المسابقة التي يحملون الرقم القياسي في عدد ألقابها (13 آخرها عام 2017)، تعويض تأخرهم في الدوري الممتاز، حيث تراجعوا الى المركز التاسع.