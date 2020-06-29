بطولة إيطاليا: ميلان يفرمل روما وينعش حظوظه في حجز بطاقة يوروبا ليغ

فرمل ميلان ضيفه روما عندما حسم قمتهما على ملعب "سان سيرو" في صالحه 2-صفر ،الأحد، في المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة ايطاليا لكرة القدم، منعشا آماله في حجز بطاقة مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.

وسجل الكرواتي أنتي ريبيتش (76) والتركي هاكان جالهان أوغلو (89 من ركلة جزاء) الهدفين.

وهو الفوز الثاني على التوالي لميلان في ثالث مباراة بعد استئناف المنافسات التي علقت أكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، بعد خسارته المباراة الأولى أمام جنوى 1-2، فصعد إلى المركز السابع برصيد 42 نقطة .

وهو الفوز الـ75 لميلان على روما في تاريخ مواجهاتهما في الدوري مقابل 45 خسارة و50 تعادلا.

وألحق ميلان الخسارة الأولى بروما بعد فوزين متتاليين منذ العودة وحرمه من تشديد الخناق على اتالانتا صاحب المركز الرابع الذي يضمن المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتجمد رصيد روما عند 48 نقطة في المركز الخامس .

وكان روما الطرف الأفضل في الشوط الأول وكاد هدافهه الدولي البوسني إدين دجيكو يفعلها برأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من لورنتسو بيليغريني بيد أن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر (20).

وأهدر جالهان أوغلو فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عندما تلقى كرة عرضية من الفرنسي ثيو هرنانديز والمرمى مشرع امامه بتابعها برأسه فوق العارضة (39).

وتحسن أداء ميلان في الشوط الثاني وتابع جالهان أوغلو مسلسل إهدار الفرص بعد لعبة مشتركة مع البديل البلجيكي ألكسيس سايليميكرس فانفرد بالحارس أنطونيو ميرانتي وسددها زاحفة ابعدها الاخير الى ركنية لم تثمر (66).

وتابع الحارس ميرنتي تألقه بإبعاده بصعوبة تسديدة قوية للبديل البرازيل لوكاس باكيتا إلى ركنية (67).

ونجح ريبيتش في افتتاح التسجيل عندما استغل كرة مرتدة من الحارس بعد تسديدة أكروباتية للعاجي فرانك كيسيه من مسافة قريبة فتهيأت أمام الكرواتي الذي سددها قوية بيمناه ارتدت من الحارس والقائم الأيسر فتهيأت أمامه مجددا وسددها بيمناه داخل المرمى (76) رافعا رصيده إلى ثمانية أهداف هذا الموسم.

وحصل ميلان على ركلة جزاء اثر عرقلة هرنانديز من قبل المدافع الانكليزي كريس سمولينغ فانبرى لها جالهان أوغلو قوية بيمناه في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس ميرانتي (89).