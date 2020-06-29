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جماهير شباب رفح تؤازر الفريق قبل نهائي الكأس

29 حزيران / يونيو 2020 08:21

جماهير شباب رفح تؤازر الفريق قبل نهائي الكأس
جماهير شباب رفح تؤازر الفريق قبل نهائي الكأس

خاض شباب رفح، امس الأحد، مرانه الأخير والرئيس الخاص بلقاء غزة الرياضي، يوم الثلاثاء المقبل.

وخاض لاعبو شباب رفح المران الرئيس لهم، بقيادة المدرب رأفت خليفة وسط حماس كبير.

ويرغب لاعبو الشباب في محو الصورة الباهتة التي ظهر عليها الفريق طوال مشوار الدوري الماضي، وهم يعتقدون أنهم أمام فرصة تاريخية لحصد اللقب السابع، في تاريخ النادي، خاصة أن الظروف تخدمهم بحكم أن المباراة النهائية ستقام على ملعبهم برفح.

وطالب المدير الفني للشباب لاعبيه بالتركيز الشديد، خاصة أن النتائج في الدورين ربع ونصف النهائي لم تكن مقنعة، على اعتبار أن الفريق تخطاهما بركلات الترجيح، ولم يسجل سوى هدفاً واحداً في مرمى الصداقة في اللقاء الأخير، بينما تعادل سلباً أمام اتحاد خانيونس في ربع النهائي قبل أن يحسم الأمور بركلات الترجيح.

إلى ذلك، شهد المران الأخير للفريق حشداً كبيراً من أنصار النادي، وكذلك مجلس الإدارة من اجل دعم ومؤازرة الفريق.

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