وفاة سيدة و97 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة

رام الله - الرأي

أعلنت وزيرة الصحة بحكومة رام الله مي الكيلة، صباح الاثنين، عن تسجيل حالة وفاة و97 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت الكيلة، بوفاة سيدة أربعينية من الخليل متأثرةً بإصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس في فلسطين إلى 8 منذ بدء الجائحة.

وقالت إنه تم تسجيل 52 إصابة بالخليل، و27 ببيت لحم، و5 بنابلس، وإصابتان برام الله والبيرة، 6 حالات في العيزرية وأبو ديس، وحالة واحدة في كل من طولكرم وقلقيلية، وسلفيت، وأريحا، وجنين.

وأشارت الكيلة إلى أن إجمالي الإصابات في فلسطين ارتفع إلى 2345.

وكانت الكيلة، أعلنت مساء أمس، عن تسجيل 136 إصابة بفيروس "كورونا"، بينها 109 في محافظة الخليل، و23 في محافظة نابلس، و4 في ضواحي القدس.