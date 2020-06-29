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إغلاق بيت لحم 48 ساعة للحد من تفشي "كورونا"

29 حزيران / يونيو 2020 08:49

بيت لحم - الرأي

بدأ، صباح الاثنين، سريان قرار إغلاق محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة لمدة 48 ساعة للحد من تفشي وباء "كورونا".

وقال محافظ بيت لحم، كامل محيد، إن الإغلاق يأتي حرصا على المصلحة والسلامة العامة ونظرا للزيادة غير المسبوقة في عدد الإصابات وتفشي وباء "كورونا"، وحتى يفسح المجال للطواقم الطبية للعمل والسيطرة وتتبع دائرة المخالطين الواسعة على مستوى المحافظة.

وأضاف أن الإغلاق يشمل تعطيل جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ووقف جميع الأنشطة والفعاليات باستثناء الصحية منها وكذلك منع الخروج من المحافظة او الدخول اليها ومنع الحركة الداخلية إلا في الحالات الطارئة والإنسانية ويسمح بالعمل والحركة فقط للطواقم الطبية والمخابز والصيدليات.

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