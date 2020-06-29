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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2545) الاثنين29/6/2020

29 حزيران / يونيو 2020 09:07

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2545)  الاثنين29/6/2020

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وقفة احتجاجية في بروكسيل مناهضة لضم أجزاء من الضفة

 

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29 حزيران (يونيو)

  • 2002م الاحتلال الإسرائيلي يدمر مبنى المقاطعة بالخليل بالكامل بعد زرع عبوات ناسفة وعمليات قصف مباشرة.
  • 1997م في اكبر تحد صارخ لمشاعر المسلمين واعتداء سافر على عقيدتهم قام المستعمرون اليهود بتوزيع رسم كاريكاتوري على مقربة من مستعمرة بيت هداسا في شارع الشلالة وسط مدينة الخليل يتضمن صورة الخنزير يضع على رأسه الكوفية والعقال وكتب عليه اسم محمد باللغتين العربية والانجليزية ويدوس بقدميه على كتاب مفتوح كتب عليه القرآن باللغتين العربية والانجليزية أيضا.
  • 1969م إقامة أول طقوس دينية يهودية في البيت الأبيض الأمريكي1977م أصدرت المجموعة الأوروبية هذا البيان ليحل محل البيان الذي أصدرته بتاريخ السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر 1973 في بروكسل ويفسر هذا البيان موقف المجموعة من أزمة الشرق الأوسط على نحو مفصل كما يطور البيان الأسبق تطورا ملموسا فإلى جانب المناداة بالمبادئ الأساسية التي تضمنها بيان 6-11-1973م.
  • 1967م القائد العسكري الإسرائيلي لمدينة القدس يصدر أمراً بحل مجلس أمانة القدس ومجلس بلديتها العربيين، بعد 22ميوماً من احتلال الشطر الشرقي للمدينة.
  • 1946م ردا على الإرهاب الصهيوني القوات البريطانية تعتقل (2675) يهوديا بينهم أربعة أعضاء من الوكالة اليهودية.
  • 1939م مصرع 11فلسطينيا في 6 هجمات شنها أفراد منظمة الارغون على حافلات بالقرب من مدينة تل أبيب.
  • 1909م تأسيس صحيفة "الأخبار" في يافا، لصاحبها بندلي حنا غرابي ومحررها ألفونس يعقوب ألونزو. استمرت في الصدور حتى عام 1948.
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