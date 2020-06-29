النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2545) الاثنين29/6/2020
أخبار فلسطينية
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- قوات الاحتلال تشن حملات دهم واعتقال بالضفة ومواجهات شعبية توقع إصابات
- المؤتمر الوطني بغزة يتبنى “خطة وطنية” لمواجهة قرارات الضم.. الأربعاء يوم للغضب الشعبي…
- الرئاسة الفلسطينية تؤكد رفض مخططات الضم الأمريكية والإسرائيلية بكافة أشكالها
- الفصائل الفلسطينية تدعو للوحدة والمقاومة الشاملة
- يرفع العدد إلى 2248 إصابة..الصحة في الضفة: تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا
- يرفع عدد وفيات فلسطين بالفيروس إلى 8..وفاة سيدة أربعينية من الخليل بعد اصابتها بفايروس كورونا
- عريقات: تنفيذ الضم سيؤدي الى انهيار السلطة.. ونتنياهو سيصبح مسؤولا عن كل شئ..!
- تسجيل 136 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الخليل ونابلس والقدس يرفع حصيلة اليوم لـ 195
- إقرار بفشل مشروع "أوسلو" والمفاوضات
- محللون: إجراءات السلطة تجاه خطة الضم لا ترتقي لخطورة الحدث
- الشرطة تسحب 64 رخصة قيادة لسائقي مركبات عمومية في رام الله وقلقيلية
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أخبار إسرائيلية
- غانتس يوجّه الجيش للبحث عن جثامين شهداء فلسطينيين
- وزير "إسرائيلي" يرجح تنفيذ الضم خلال شهرين أو ثلاثة
- عائلة غولدن تهدد غانتس حال عدم إعادته ابنها من غزة
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- يكونوميست: ضم الضفة الغربية يكلف إسرائيل ثمناً باهظاً
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الاخبار الدولية
- »إيطاليا: الآلاف يتظاهرون في 17 مدينة ضد مخططات الضم
- تقرير لـ”الأورومتوسطي”: حواجز إسرائيل بالضفة الغربية مصائد موت للفلسطينيين
- نشاط دولي تقوده الأمم المتحدة خوفا من اندلاع اشتباكات مسلحة في الضفة.. وميلادينوف…
- منظمة التعاون الإسلامي تكثف جهودها لمكافحة الأخبار الزائفة والإسلاموفوبيا
- “العفو الدولية”: شركة “تريب أدفايزر” تغذي الاستيطان وتدعمه في الاعتداء على الفلسطينيين
- مسؤول أممي يطالب بمعاقبة إسرائيل
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الاخبارالعربية
- «الجامعة» تحث على مساندة فلسطين في مواجهة الجائحة
- وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يدعون إلى دعم فلسطين في مواجهة كورونا
- “الصحة العالمية”: “كورونا” في العراق خارج السيطرة
- الأردن يؤكد رفضه لإجراءات الاحتلال أحادية الجانب في القدس الشرقية
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- نشر حواجز أمنية في الضفة وإغلاق مناطق جديدة وتوجه لتشديد الإجراءات مع زيادة عدد مصابي “كورونا” وتسجيل حالات وفاة وأخرى خطرة
- تقرير لـ”الأورومتوسطي”: حواجز إسرائيل بالضفة الغربية مصائد موت للفلسطينيين
- قوات الاحتلال تشن حملات دهم واعتقال بالضفة ومواجهات شعبية توقع إصابات
- المؤتمر الوطني بغزة يتبنى “خطة وطنية” لمواجهة قرارات الضم.. الأربعاء يوم للغضب الشعبي…
- نشاط دولي تقوده الأمم المتحدة خوفا من اندلاع اشتباكات مسلحة في الضفة.. وميلادينوف…
- غانتس يوجّه الجيش للبحث عن جثامين شهداء فلسطينيين
- الرئاسة الفلسطينية تؤكد رفض مخططات الضم الأمريكية والإسرائيلية بكافة أشكالها
- “العفو الدولية”: شركة “تريب أدفايزر” تغذي الاستيطان وتدعمه في الاعتداء على الفلسطينيين
-
الشرق الأوسط
الخليج الإماراتية
- «الفصائل» تتفق على إنهاء الانقسام وتفعيل المقاومة الشعبية
- «الجامعة» تحث على مساندة فلسطين في مواجهة الجائحة
- وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يدعون إلى دعم فلسطين في مواجهة كورونا
الاهرام المصرية
- محكمة إسرائيلية تأمر بإطلاق سراح محتجين مناهضين لنتنياهو
الغد الأردنية
- محللون: حماس تواجه خيارات صعبة لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية
- الأربعاء يوم غضب فلسطيني.. والفصائل تدعو إلى تحرك شامل لمواجهة…
الشروق المصرية
- الصحة الفلسطينية: نخشى من تطور فيروس كورونا في البلاد لمرحلة التفشي بالمجتمع
- مؤتمر للفصائل فلسطينية في غزة تحت شعار «موحدون في مواجهة قرار الضم الإسرائيلي»
- منظمة التعاون الإسلامي تكثف جهودها لمكافحة الأخبار الزائفة والإسلاموفوبيا
الاخبار اللبنانية
الشرق القطرية
- يكونوميست: ضم الضفة الغربية يكلف إسرائيل ثمناً باهظاً
- عمليات العيون تعيد الابتسامة لوجوه 20 فلسطينياً
- مسؤول أممي يطالب بمعاقبة إسرائيل
- الفصائل الفلسطينية تدعو للوحدة والمقاومة الشاملة
- الأردن يؤكد رفضه لإجراءات الاحتلال أحادية الجانب في القدس الشرقية
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الصحف المحلية
جريدة فلسطين
وفاة سيدة أربعينية من الخليل بعد اصابتها بفايروس كورونا
- 160 وفاة و2509 إصابة في صفوف الجاليات الفلسطينية
- الاحتلال يمدد اعتقال المقدسية ايمان الأعور لأسبوع
- الصحة برام الله: تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
- "فصائل" تدعو ليوم غضب شامل لمواجهة خطة الضم
- "الصحة": إجراء 23 فحصًا ولا إصابات جديدة بكورونا بغزة
القدس المحلية
وقفة احتجاجية في بروكسيل مناهضة لضم أجزاء من الضفة
- الآف الإيطاليين يتظاهرون ضد مخطط الضم
- الشرطة تسحب 64 رخصة قيادة لسائقي مركبات عمومية في رام الله وقلقيلية
- وزير الصحة الإسرائيلي: نحن على أعتاب موجة ثانية من إصابات كورونا
الحياة الجديدة
- الأردن يرفض ويدين قرار الاحتلال ببناء مصعد يربط البلدة القديمة في القدس
- أبو ردينة: الخرائط الأميركية – الإسرائيلية وكل أشكال الضم مرفوضة
- وقفة أمام البرلمان النرويجي إسنادا لشعبنا وقيادته في مواجهة مخطط الضم
- وفاة فتاة من القدس بفيروس كورونا
جريدة الأيام
- وفاة سيدة أربعينية في الخليل بفيروس كورونا
- »تطبيق إلكتروني يحافظ على خصوصية الأطفال أثناء تصفح الانترنت
- »ردّاً على فزّاعة «الأبرتهايد»: لا يمكن منح الفلسطينيين أكثر من «سيادة...
- »إيطاليا: الآلاف يتظاهرون في 17 مدينة ضد مخططات الضم
- »المعقمات والكمامات.. لاعبان رئيسيان في مواجهة ارتفاع الإصابات
- »وزير إسرائيلي: الضمّ سينفذ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة
- »غنام: لا نيّة لإغلاق رام الله والبيرة
وكالة صفا
- الصحة: تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا
- إقرار بفشل مشروع "أوسلو" والمفاوضات
- محللون: إجراءات السلطة تجاه خطة الضم لا ترتقي لخطورة الحدث
- دعوا ليوم غضب شعبي الأربعاء
- بالصور: الفصائل بغزة تطلق خطة وطنية لمواجهة "الضم"
- الخارجية: 160 وفاة و2509 إصابة في صفوف جالياتنا حول العالم
- الاحتلال يبعد المحامي خالد زبارقة عن الأقصى أسبوع
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وكالة الراي الفلسطينية
- عائلة غولدن تهدد غانتس حال عدم إعادته ابنها من غزة
- خلافات كبيرة بين كوشنر وفريدمان بشأن خطة الضم
- وزير "إسرائيلي" يرجح تنفيذ الضم خلال شهرين أو ثلاثة
- استئناف زيارات الأسرى بسجون الاحتلال الشهر القادم
- الاحتلال يصادق على التنقيب عن غاز بـ"المتوسط" قبالة لبنان
- صحة رام الله: تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا
- "غانتس" يأمر الجيش بالبحث عن جثامين شهداء فلسطينيين
- وفيات وإصابات جديدة بفعل "كورونا" لدى الاحتلال
- الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس "كورونا"
- دعوة فصائلية لاعتبار الأربعاء يوم غضب شعبي
سما نيوز
- وزيرة الصحة: وفاة سيدة أربعينية من الخليل بعد إصابتها بفيروس كورونا
- نتنياهو يعرب عن استعداده للتفاوض مع الفلسطينيين لايجاد حل وسط
- غانتس : "حماس ستدفع ثمنا باهظا إذا قررت اختبار "إسرائيل"
- عريقات: تنفيذ الضم سيؤدي الى انهيار السلطة.. ونتنياهو سيصبح مسؤولا عن كل شئ..!
- تسجيل 136 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الخليل ونابلس والقدس يرفع حصيلة اليوم لـ 195
فلسطين اليوم
- يرفع عدد وفيات فلسطين بالفيروس إلى 8..وفاة سيدة أربعينية من الخليل بعد اصابتها بفايروس كورونا
- بيت سيرا... الضم بدأ منذ سنوات
- يرفع العدد إلى 2248 إصابة..الصحة في الضفة: تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا
- د. الحساينة: أوسلو مهّد لفكرة "صفقة القرن".. ونحن أمام لحظة سياسية فارقة
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عرب 48
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- الصحة الفلسطينية: تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا
- كورونا في الضفة والقدس: "أسرع نسبة تفشٍ بأسبوع عالميا"
- مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث طرق قرب بيت لحم
- استطلاع: التمثيل البرلماني لـ"كاحول لافان" يتراجع لـ9 مقاعد
- الأردن لن تفرق بين "ضم محدود" و"ضم واسع" في الضفة
- الإسرائيليون غير راضين عن أداء نتنياهو.. وكورونا يواصل الانتشار
- امتحانات عن بعد؟ رؤساء الجامعات يحذرون من إلغاء الفصل الأكاديمي
- نتنياهو وكاتس قررا تمديد استحقاق مخصصات البطالة لمنتصف آب
وكالة وفا
- بدء سريان قرار إغلاق محافظة بيت لحم لمدة 48 س ...
- وفاة سيدة من الخليل متأثرة بإصابتها بفيروس "ك ...
- الاحتلال يعتقل شابين من يعبد
- وقفة احتجاجية في بروكسيل مناهضة لضم أجزاء من ...
- 17 مدينة من كبريات المدن الايطالية تتظاهر ضد
حدث في مثل هذا اليوم
29 حزيران (يونيو)
- 2002م الاحتلال الإسرائيلي يدمر مبنى المقاطعة بالخليل بالكامل بعد زرع عبوات ناسفة وعمليات قصف مباشرة.
- 1997م في اكبر تحد صارخ لمشاعر المسلمين واعتداء سافر على عقيدتهم قام المستعمرون اليهود بتوزيع رسم كاريكاتوري على مقربة من مستعمرة بيت هداسا في شارع الشلالة وسط مدينة الخليل يتضمن صورة الخنزير يضع على رأسه الكوفية والعقال وكتب عليه اسم محمد باللغتين العربية والانجليزية ويدوس بقدميه على كتاب مفتوح كتب عليه القرآن باللغتين العربية والانجليزية أيضا.
- 1969م إقامة أول طقوس دينية يهودية في البيت الأبيض الأمريكي1977م أصدرت المجموعة الأوروبية هذا البيان ليحل محل البيان الذي أصدرته بتاريخ السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر 1973 في بروكسل ويفسر هذا البيان موقف المجموعة من أزمة الشرق الأوسط على نحو مفصل كما يطور البيان الأسبق تطورا ملموسا فإلى جانب المناداة بالمبادئ الأساسية التي تضمنها بيان 6-11-1973م.
- 1967م القائد العسكري الإسرائيلي لمدينة القدس يصدر أمراً بحل مجلس أمانة القدس ومجلس بلديتها العربيين، بعد 22ميوماً من احتلال الشطر الشرقي للمدينة.
- 1946م ردا على الإرهاب الصهيوني القوات البريطانية تعتقل (2675) يهوديا بينهم أربعة أعضاء من الوكالة اليهودية.
- 1939م مصرع 11فلسطينيا في 6 هجمات شنها أفراد منظمة الارغون على حافلات بالقرب من مدينة تل أبيب.
- 1909م تأسيس صحيفة "الأخبار" في يافا، لصاحبها بندلي حنا غرابي ومحررها ألفونس يعقوب ألونزو. استمرت في الصدور حتى عام 1948.