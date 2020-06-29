المستشار عابد يتفقد سير العمل في محكمتي صلح وبداية شمال غزة

غزة- الرأي

أجرى المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء جولة تفقدية أمس الأحد، سير العملية الإدارية والقضائية في محكمتي صلح وبداية شمال غزة.

والتقى الميتشار بقضاة وموظفي المحكمتين واطلع على سير العمليات الإدارية والقضائية ومدى إنجاز المحكمتين خلال الفترة الاستثنائية وجودة الخدمة المقدمة للمواطن.

كما تطرق للحديث حول إمكانية توفير مبنى أفضل للشمال يلبي احتياجات المنطقة بما يخدم المصلحة العامة وجمهور المتقاضين.

يأتي ذلك ضمن سلسة من الجولات التفقدية التي يجريها سعادته بعد انتهاء الفترة الاستثنائية، للوقوف على آخر المستجدات في المحاكم النظامية وتفقد سير العملية القضائية .