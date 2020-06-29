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خلالاجتماعه برؤساء الأقلام ومأموري التنفيذ

المستشار عابد يناقش سير العملية الإدارية والقضائية في المحاكم

29 حزيران / يونيو 2020 09:36

المستشار عابد يناقش سير العملية الإدارية والقضائية في المحاكم
المستشار عابد يناقش سير العملية الإدارية والقضائية في المحاكم

غزة- الرأي

اجتمع المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء أمس الأحد، برؤساء أقلام ومأموري تنفيذ المحاكم النظامية بديوانه بقصر العدل، وقد شارك الاجتماع المستشار زياد ثابت رئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي، والمهندس ماهر الرفاتي مدير عام المحاكم.

وقد استعرض المجتمعون سير العملية الإدارية والقضائية في المحاكم  وكافة المشكلات والعقبات التي تواجههم وإمكانية حلها، ومستوى إنجاز المحاكم خلال الفترة الاستثنائية والأمور التي أثرت على سير العملية الإدارية والقضائية خلال تلك الفترة.

كما تناول الاجتماع احتياجات المحاكم من الكادر البشري واللوجستي وإمكانية توفير أماكن أفضل للمحاكم وجمهور المتقاضين على حدٍ سواء، والعمل على برنامج الكتروني موحد وصولاً إلى الحكومة الالكترونية.

وفي ختام الاجتماع أكد المستشار محمد عابد على السعي الحثيث والمتواصل للنهوض بالمنظومة القضائية بما يضمن توفير الخدمة المثالية لجمهور المتقاضين وصولاً للعدالة الناجزة.

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