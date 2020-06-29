مدير تعليم الوسطى يستقبل وفداً من مؤسسة منتدى الأمة للتنمية

الوسطى- الرأي

استقبل مدير التربية و التعليم بالوسطى هشام الحاج، وفداً من مؤسسة منتدى الأمة للتنمية، ضم الوفد كل من فاطمة العسكري نائب المدير التنفيذي و أمل غنام من العلاقات العامة، بحضور المدير الفني محمد حمدان و رئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول.

وبحث الوفد التعاون المشترك مع المديرية في عدة قضايا أبرزها تكريم طلبة الثانوية العامة للعام الحالي 2020 م.

ورحب الحاج بالوفد مؤكداً أن على أن مديرية تعليم الوسطى ترحب بالشراكة مع مختلف المؤسسات التعليمية والمجتمعية لخدمة العملية التعليمية ، مؤكداً أن التعاون في تكريم الطلبة الأوائل يأتي في إطار سياسة الوزارة ومديرية الوسطى لتشجيع التميز.

بدورها أشادت العسكري بإنجازات المديرية موضحةً أن دعم طلبة التميز سيكون له آثار مهمة على صعيد المدارس والمجتمع الفلسطيني.