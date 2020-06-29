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الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بالضفة والقدس

29 حزيران / يونيو 2020 09:47

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت 10 مواطنين، بينهم أسرى محررين.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عوني فارس من بلدة سلواد شرق محافظة رام الله، والشاب أمجد حسن الربيعي من بلدة دورا القرع شرق المحافظة.

وأضاف المكتب أن قوات الاحتلال داهمت مخيم الأمعري في رام الله، واعتقلت الشابين فخري حماد والشاب سعيد أبو شلباية عقب اقتحام منزليهما وتخريب محتوياته.

وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إسامة تركمان (18عاماً)، وهو شقيق الأسير محمد تركمان والشاب بهاء عدنان مسعود أبو بكر (25عاماً) بعد اقتحام منزليهما في بلدة يعبد.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل، واعتقلت الشاب حمادة عدوي، والفتى أحمد رأفت البدوي، بعد مداهمة منازل ذويهما، وتفتيشها والعبث بمحتوياتهما، وجرى اعتقال أيضاً الشاب أحمد رداد (٢٣ عاماً) من بلدة صيدا قضاء طولكرم بعد مداهمة منزل عائلته فجر اليوم.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب آدم شفيق عبيد من منزله في قرية العيساوية، كما داهمت القوات منزل جهاد عيسى بدر من العيساوية لاعتقاله ولم يكن متواجد في المنزل.

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