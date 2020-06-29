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مدير التحفيظ بالأوقاف يتفقد مراكز التحفيظ على مستوى محافظة خان يونس

29 حزيران / يونيو 2020 09:52

مدير التحفيظ بالأوقاف يتفقد مراكز التحفيظ على مستوى محافظة خان يونس
مدير التحفيظ بالأوقاف يتفقد مراكز التحفيظ على مستوى محافظة خان يونس

خان يونس- الرأي

تفقد مدير دائرة التحفيظ بوزارة الأوقاف أ. حمد النجار، مراكز التحفيظ المنتشرة على مستوى محافظة خان يونس و لجنة الاختبارات التجميعية في مصلى ابن عثيمين, رافقه فيها رئيس قسم مراكز التحفيظ أ. توفيق حماد ورئيس شعبة التحفيظ بقسم خان يونس أ. محمد الأسطل ومرشد التحفيظ أ. أحمد أبو عنزة.

وأكد النجار على أهمية هذه الزيارات من باب الاطمئنان على المراكز والنهوض والرقى بها ومتابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا لضمان سلامة الطلبة التي أقرتها الأوقاف بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وقدم النجار شكره وتقديره لرئيس القسم والشعبة والمرشدين والمحفظين بخان يونس على الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بمراكز التحفيظ وخدمة القرآن.

يذكر أن دائرة التحفيظ ستقوم بتنفيذ جولة موسعة على كامل المراكز المنتشرة على مستوى محافظات قطاع غزة.

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