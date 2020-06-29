وزارة الاتصالات تطلع ممثلي الجامعات على المنظومة المحوسبة للتدريب

غزة- الرأي

عقدت وازارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مقرها بغزة، اجتماعاً مع مشرفي وممثلي التدريب في ستة جامعات محلية.

ويأتي ذلك بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك واطلاع ممثلي الجامعات على المنظومة المحوسبة الجديدة لبرنامج التدريب الصيفي التي اطلقتها الوزارة التعاون وضمن نطاق مسؤولية الوزارة المجتمعية تجاه المؤسسات الأكاديمية وتعزيزا لمفهوم الشراكة الحقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني.



وقال م. علي عكيلة مدير دائرة التدريب والمعاهد والكليات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الاجتماع يهدف الى اطلاع منسقي الجامعات على المنظومة المحوسبة الجديدة لبرنامج التدريب الصيفي التي تم تطويرها من قبل الادارة العامة للمعلوماتية والتي تتيح مزايا عديده تمكن المشرفين والمدربين من ادارة ومتابعة سير العملية التدريبية عن بعد لكافة الطلبة منتسبي برنامج التدريب الصيفي .



كما أكد عكيلة ، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعقد هذا البرنامج التدريبي بشكل دوري سنوي مطلع كل صيف ويستمر لمدة شهرين متتابعين ويهدف الى صقل مهارات الخريجين وامدادهم بالمعلومات الفنية والخبرات التقنية اللازمة لدمجهم في سوق العمل .



من جانبه اوضح م. محمد المتربيعي : مدير دائرة المشاريع والتطوير التقني –الادارة العامة للمعلوماتية بالوزارة ان منظومة التدريب المحوسب تعتبر من ضمن البرامج القياسية الحكومية ، حيث يتم تطوير هذه البرامج بشكل يتناسب مع احتياجات كافة المؤسسات الأكاديمية و الوزارات والمؤسسات الحكومية وفق أحدث التقنيات التي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات.



واشاد مشرفو التدريب في الجامعات بالمنظومة المحوسبة مؤكدين انها ستسهل آليات متابعة الطلاب المتدربين مثمنين دور الوزارة في الارتقاء بمستوى الطلبة والخريجين .