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بعد اعتقال إداري استمر 12 شهرًا

الاحتلال يفرج عن الأسيرة شروق البدن من بيت لحم

29 حزيران / يونيو 2020 10:05

الأسيرة شروق البدن
الأسيرة شروق البدن

بيت لحم - الرأي

أفرجت قوات الاحتلال، أمس الأحد، عن الأسيرة شروق محمد البدن من مدينة بيت لحم، بعد اعتقال إداري استمر 12 شهرًا.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرة البدن بتاريخ 15 تموز 2019، بعد اقتحام منزلها في بلدة تقوع، واحتجزتها بسجن "هشارون" قبل تحويلها إلى سجن "الدامون".

وعانت الأسيرة خلال اعتقالها من مشاكل صحية تفاقمت جراء ظروف الاعتقال الصعبة، خاصة بعد ما تعرضت له خلال مدة اعتقالها الأولى، التي سببت لها مشاكل حادة في المعدة، والكلى والأعصاب.

وتعتقل قوات الاحتلال في سجونها أكثر من 40 مواطنة منهن النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار.

وأقدم الأسيرات هي أمل جهاد طقاطقة المعتقلة منذ عام 2014م ومحكومة بالسجن 7 سنوات، وأعلاهن حكماً هما: شاتيلا سليمان أبو عيادة من كفر قاسم بالداخل المحتل، وشروق صلاح دويات من القدس، ومحكومتان بالسجن 16 عاماً.

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