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برعاية وزارة الشباب والرياضة

اختتام فعاليات مبادرة تنمية وتطوير قدرات المحامين

29 حزيران / يونيو 2020 10:08

اختتام فعاليات مبادرة تنمية وتطوير قدرات المحامين
اختتام فعاليات مبادرة تنمية وتطوير قدرات المحامين

غزة- الرأي

اختتم مركز بيت القانون الشبابي فعاليات مبادرة "تنمية وتطوير قدرات المحامين" برعاية وزارة الشباب والرياضة.

جاء ذلك، بحضور زياد عطا النجار  أمين سر نقابة المحامين، وهاني أبوريالة رئيس مركز بيت القانون الشبابي. 

وبدأ الحفل بكلمة أمين سر النقابة زياد النجار مشيداً بدور مركز بيت القانون الشبابي  الفاعل في إنجاح مبادرة تنمية وتطوير قدرات المحامين حيث أوضح أن المبادرة تخدم المحامين الشباب وتعمل على تنمية وتطوير قدراتهم العلمية و النطرية وأكد على أن النقابة تعتبر الداعم الأول لجميع المحامين وأنها تعمل جاهداً لخدمة جميع الزملاء. 
وبدوره شكر النجار وزارة الشباب والرياضة ممثلة بوكيل الوزارة أحمد محيسن على جهودهم في خدمة الشباب ومساعدة الشباب من خلال المشاريع التي تقدمها الوزارة. 
وعبر عن شكره لمركز بيت القانون الشبابي ممثل بهاني أبو ريالة عن تنظيم مثل هذه المبادرات والبرامج التدريبية التي تخدم المحامين وتعمل على تطوير المحامين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في الشق العملي والنظري. 

وفي الختام شكر هاني أبو ريالة "رئيس مجلس إدارة مركز بيت القانون الشبابي" وزارة الشباب والرياضة و نقابة المحامين النظاميين وكافة المتطوعين والمحامين والمحاميات وكافة المحاضرين على جهودهم في إنجاح أنشطة المبادرة ، حيث أوضح أن المركز سيعلن خلال الفترة القادمة عن برامج ودورات وورشات تدريبية تخدم جميع المحامين الشباب وتعمل على تنمية وتطوير قدراتهم العملية والعلمية وأوضح أن المركز كرم 7 أساتذة محامين  و30 محامي ومحامية من الذين كان لهم الدور الفاعل في إنجاح المبادرة .

106287977_790842088118497_4363526332703282966_n اختتام فعاليات مبادرة تنمية وتطوير قدرات المحامين
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