تعليم الشمال يناقش مع "ضباط الفتوة" الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

غزة- الرأي

ناقش مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. نبيل العرابيد، بحضور مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، مع ضباط الفتوة في مدارس المديرية، الاستعدادات المتواصلة لانطلاق العام الدراسي الجديد المقرر مطلع أغسطس المقبل.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي ترأسه أ. العرابيد بحضور قائد إدارة الفتوة في قطاع غزة المقدم/ طارق صيدم، وقائد فتوة غزة والشمال المقدم/ أحمد وشح، إلى جانب عدد قادة الفتوة في مدارس الشمال.

ورحب أ. العرابيد بالحضور كافة، مستعرضاً أمامهم السيناريوهات المتعددة التي تدرسها وزارة التربية والتعليم لانطلاق العام الدراسي الجديد في ظل استمرار جائحة "كورونا"، بما يخدم مصلحة الطلبة ويساهم في استمرار العملية التعليمية.

وتطرق أ. العرابيد إلى دور ضباط الفتوة في المدارس، مؤكداً أن وجودهم في المدارس ساهم إلى حد كبير في بناء شخصية الطلبة وصقلها بشكل مناسب ليكونوا على قدر المسؤولية والتحديات التي قد تواجههم في حياتهم.

وتمنى أ. العرابيد زوال جائحة "كورونا" في أقرب وقت ممكن، حتى تعود العملية التعليمية والحياة العامة إلى سابق عهدها.