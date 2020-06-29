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الشرطة البحرية في خانيونس تُقدم المساعدة لعدد من الصيادين

29 حزيران / يونيو 2020 10:18

الشرطة البحرية في خانيونس تُقدم المساعدة لعدد من الصيادين
الشرطة البحرية في خانيونس تُقدم المساعدة لعدد من الصيادين

خان يونس- الرأي

قدمت فرق الدوريات والإنقاذ التابعة للشرطة البحرية في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة،  المساعدة لصيادين بعد تعرض مركبتهما للعطل داخل بحر المحافظة.

و قال المقدم محمد أبو ظاهر مدير الشرطة البحرية في المحافظة:" إنه تم ملاحظة حسكة داخل البحر مقابل ميناء خانيونس متعطلة، وعلى الفور تحركت دورية عائمة من فرق الدوريات والإنقاذ البحري لتقديم المساعدة لها".

وأوضح أبو ظاهر أنه وبعد الوصول إلى المكان تبين وجود عطل في مكانة التشغيل، فقامت الدورية بسحب الحسكة إلى الشاطئ، والمشاركة في صيانة الحسكة.

وفي سياق منفصل، قدّمت الشرطة البحرية المساعدة لأحد صيادي مراكب "الشنشولة" بعد إصابته بصعقة كهربائية، أثناء ممارسته لمهنة الصيد داخل بحر محافظة خانيونس، وتم الاتصال بالإسعاف لنقله الى مشفى ناصر، واستقرت حالته.

 

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