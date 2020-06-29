المجلس البلدي في بلدية غزة يعقد اجتماعاً بحضور نُخب شبابية

غزة- الرأي

عقد المجلس البلدي في بلدية غزة، اجتماعاً بحضور نخب شبابية من المنتدى الاجتماعي التنموي، ضمن سياسة الانفتاح على المجتمع، وتعزيز مشاركته في عملية اتخاذ القرار، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة المجتمعية .



وحضر الاجتماع الذي يعتبر الأول من نوعه وتم بثه على الهواء مباشرة عبر صفحة البلدية على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك )، رئيس البلدية د. يحيى السراج، ونائبه م. أحمد أبو راس، وأعضاء المجلس البلدي، بدر صبرة، وم. هاشم سكيك، وم. لؤي عياد، ومروان الغول، ومصطفى قزعاط، ود. جميل طرزي، وفداء المدهون، وتامر الريس، وم. إسماعيل حمادة، ومدير العلاقات العامة المكلف م. حسين عودة، ولفيف من النُخب الشبابية من المنتدى الاجتماعي التنموي .



وناقش الحضور، قضايا مختلفة تهم المواطنين، وسبل تعزيز مشاركة المجتمع في عملية اتخاذ القرار، وسبل مشاركة الشباب في الأنشطة التطوعية للبلدية، وقضايا خدماتية ومجتمعية، ومشروع تطوير الواجهة البحرية التي تنفذه البلدية حالياً .



وشكر رئيس البلدية الوفد الشبابي على مشاركته في جلسة المجلس البلدي، وأكد أن هذا اللقاء يندرج ضمن سياسة المجلس البلدي بتعزيز مشاركة فئات مختلفة من المجتمع المحلي، وتعزيز مبدأ الشفافية التي ينتهجها المجلس .



واستعرض د. السراج أهم اللقاءات التي عقدت في مكتب رئيس البلدية والتي تم بحث فيها سبل تنفيذ مشاريع تطويرية، وكذلك أهم الأعمال التي نفذتها البلدية خلال نفس الفترة، والمشاركات التي قامت بها البلدية في أنشطة مختلفة .



كما عرض رئيس البلدية أهم المشاريع والاحتياجات التي أقرتها البلدية في الخطة التنموية التي اعتمدتها البلدي بمشاركة مجتمعية واسعة خلال العام الماضي، واهم المعايير التي وضعتها البلدية لاختيار المناطق التي يتم تنفيذ المشاريع بها وفق مبدأ تحقيق العدالة في التوزيع بين المناطق، وأهمية المشروع للمنطقة .



كما أكد رئيس البلدية أن المجلس البلدي انتهج سياسة مكافأة الملتزم في دفع فاتورة الخدمات تقديراً منه للملتزمين، وكذلك مبدأ مشاركة المجتمع ولجان الأحياء في اختيار المشاريع التي تهم مناطقهم .



وخلال الجلسة عرض عضو المجلس البلدي م. لؤي عياد، ومدير الدائرة المالية محمد المصري البيانات المالية للبلدية والإيرادات والنفقات منذ بداية العام الحالي ،2020 والأثر السلبي لجائحة كورونا على الوضع المالي للبلدية ورواتب الموظفين .



كما استعرض م. لؤي عياد مستجدات إعداد الهيكلية الإدارية الجديدة للبلدية التي تعكف البلدية حالياً على وضعها وأثرها الإيجابي في تطوير العمل في البلدية وتقليل البيروقراطية، وتحسين الأداء، وتطوير العمل، وتحسن الخدمات المقدمة للمواطنين .



بدوره؛ قدم نائب رئيس البلدية م. أحمد أبو راس شرحاً عن تطورات الواجهة البحرية وتأجير الأكشاك، موضحاً أن الهدف منها تسهيل حركة المصطافين والمتنزهين على كورنيش وشاطئ البحر.



وأكد أن البلدية عقدت لقاءات تشاورية مع فئات مختلفة من المجتمع قبيل البدء بتنفيذ المشروع وتم توزيع الاستراحات والأكشاك ومراعاة ترك مناطق واسعة بين كل استراحة واستراحة أخرى بهدف ترك مناطق لاصطياف وتنزه المواطنين .



وبن أبو راس أهم المعايير التي وضعته البلدية والتي تم على أساسها اختيار مسـتأجري الأكشاك منها: عمله في المنطقة منذ عدة سنوات، وعدم توفر فرصة عمل أخرى له، والتزامه بالمعايير التي وضعتها البلدية للأكشاك .



بدورها قدمت عضو المجلس البلدي فداء المدهون الأنشطة المقترحة لمركز إسعاد الطفولة وإشراك المبادرات الشبابية، وكذلك مدونة السلوك التي يجري إعدادها، وأكدت أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية في عمل المركز وزيادة ساعات عمله لتنفيذ أنشطة ثقافية وإبداعية شبابية في المركز .



وأكدت أن هناك توجه لدى المجلس البلدي لإقرار مدونة سلوك سيتم تطبيقها على مرحلتين الأولى على شاطئ البحر ومناطق الاصطياف وتم إعداد فريق مكون من 30 مشاركاً بهدف المساهمة في ذلك، والثانية في الأحياء والمناطق السكنية لنشر مدونة السلوك .



وبحث المجتمعون خلال اللقاء قضايا مجتمعية مختلفة، وسبل تعزيز مشاركة المجتمع والشباب في خدمات البلدية المختلفة، وقضايا دمج الشباب في أنشطة البلدية، وتعزيز الشفافية والعدالة في العمل البلدي .



وفي ختام اللقاء أكد المجتمعون على أهمية تعزيز التعاون والتواصل بين البلدية والهيئات الشبابية والمجتمعية لتعزيز العمل التشاركي، ودمج الشباب في أنشطة البلدية المختلفة .



وأكد رئيس البلدية أن بلدية غزة تفتح أبوابها لجميع الهيئات الشبابية والمجتمعية في المدينة للمشاركة في أنشطة وفعاليات المجلس البلدي وأنشطة البلدية المختلفة ضمن المبدأ الذي رفعه المجلس البلدي لتعزيز مشاركة المجتمع في العمل البلدي .

