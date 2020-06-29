بلدية خان يونس تكريم أسرة "الرومي" لتبرعها بـ 1700 كتاب للمكتبة العامة

خان يونس- الرأي

كرمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة أسرة المرحوم د. حسني الرومي بعد تبرعها بــ (1700) كتاب لإثراء المكتبة العامة شملت مجموعة متنوعة من الكتب الأدبية والثقافية والدينية واللغات الأجنبية وقصص الأطفال.

وكان رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، ونائبه د. مازن الشيخ، ومدير مركز خدمات الجمهور م. مازن البحيصي، وبمشاركة مسئول الأنشطة والمراكز الخارجية د. مروان المصري، ومسئولة المكتبة العامة أ. زمزم زعرب، قد استقبلوا أسرة المرحوم.

وأكد م. البطة على أهمية جهود المجتمع المحلي بكل مكوناته لمساعدة المكتبة العامة ورفدها بالكتب القيمة والمتنوعة والتي من شأنها مساعدة الطلبة والباحثين في التزود بالمعرفة بما يعود بالفائدة على تعزيز المشهد الثقافي بخان يونس لتكون المكتبة العامة منارة للعلم والثقافة.

وبين م. البطة أهمية التبرع بالكتب للمكتبة العامة من قبل أسرة المرحوم الذي كان له الأثر الجميل كلمسة وفاء من العائلات الفلسطينية في دعم المرافق الثقافية التي تقدم خدماتها لكل المجتمع الفلسطيني، داعياً عائلات خان يونس والمؤسسات إلى التبرع بالكتب من أجل دعم الرسالة الثقافية للمكتبة.

ومن جانبها شكرت عائلة المرحوم دور بلدية خان يونس ورسالتها الثقافية والخدماتية التي تساعد السكان في تلبية احتياجاتهم المختلفة في ظل الظروف الحالية، مبينة أن التبرع بالكتب يأتي لإثراء المكتبة لتتمكن من تقديم أفضل الخدمات للطلبة والدارسين وجمهور الرواد من الفئات العمرية كافة.