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إزالة تعديات على أراضي حكومية جنوب وشمال القطاع

29 حزيران / يونيو 2020 11:23

غزة- الرأي

أزالت سلطة الأراضي، اليوم الاثنين، عدة تعديات على أراضي حكومية جنوب وشمال قطاع غزة.

وقالت سلطة الأراضي في بيان وصل "الرأي" نسخة منه اليوم الاثنين، إن طواقم التفتيش والمتابعة أزالت تعدي حديث في القطعة (95) قسيمة (6) من أراضي خان يونس – المواصي غرب شارع الاسطبل، وتعدي حديث آخر في عزبة أبو مغصيب شرق مدينة حمد غرب خان يونس في القطعة (89) قسيمة (3)، وتعدي ثالث في القطعة رقم (1777) قسيمة (145) في محافظة شمال غزة مدخل القرية البدوية – مشروع بيسان الإسكاني، وذلك بعد التوافق مع المواطنين على تنظيف المنطقة بعد كل ما هو لهم من ممتلكات شخصية.

وذكرت أن التعديات كانت عبارة عن أكشاك وسياجات وأشجار، مؤكدةً أن هذه الجهود تأتي للحفاظ على الأرض الحكومية ووقف نزيف وضياع المال العام.

وأشارت إلى أنها تعمل مع جهات الإختصاص على الاستفادة المثلى من الأرض الحكومية ليتم تخصيصها للمشاريع الخدماتية الإسكانية في قطاع غزة مثل المستشفيات والمدارس وقطاع المياه وغيرها من التخصيصات الخدماتية.

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