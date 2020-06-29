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الزراعة تنظم جولات إرشادية على مزارعي المنطقة الوسطى

29 حزيران / يونيو 2020 11:31

جولات إرشادية على مزارعي المنطقة الوسطى لتقديم الارشادات اللازمة
جولات إرشادية على مزارعي المنطقة الوسطى لتقديم الارشادات اللازمة

الوسطى- الرأي

نظم مهندسو الإدارة العامة للارشاد والتنمية الريفية بالتعاون مع مديرية زراعة محافظة الوسطي، جولات ميدانية على عدد من مزارعي الخضار والبستنة الشجرية شملت كل من المناطق التالية ديرالبلح ،والمواصي، وأبو هولي والبركة.

وخلال الجولة تم الاستماع لشكاوي المزارعين، والتعرف علي الأصناف والمحاصيل الزراعية الجديدة،اضافة لتقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين اللازمة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وتأتي هذه الجولات ضمن النشاطات الميدانية المستمرة التي تنفذها باستمرار طواقم الارشاد وضمن نشاطات مكثفة ومستمرة من أجل توجيه وإرشاد المزارعين حول آليات وطرق المكافحة، التي تضمن تخفيف استهلاك المبيدات قدر المستطاع للوصول إلى منتجات آمنة ومزروعات سليمة وخالية من الأمراض والآفات.

جولات إرشادية على مزارعي المنطقة الوسطى لتقديم الارشادات اللازمة 106102839_3115191815226884_8792368168426892885_n
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