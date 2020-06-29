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العمل تبحث سبل التعاون مع شركتي بيونير وبدري وهنية

29 حزيران / يونيو 2020 11:54

مديرية عمل محافظة شمال غزة تبحث سبل التعاون مع شركتي بيونير، وبدري وهنية.
مديرية عمل محافظة شمال غزة تبحث سبل التعاون مع شركتي بيونير، وبدري وهنية.

غزة- الرأي

نفذت وزارة العمل من خلال قسم التشغيل بمديرية عمل محافظة شمال غزة،  ممثلةً برئيس قسم التشغيل ا.أسامة لبد زيارة لشركتي بيونير وبدري وهنية لبحث سبل التعاون والتشبيك.
و كان في استقباله مسؤول العمل في شركة بيونير ا. سامح حمادة ، مدير عمليات بدري وهنية ا. صالح حسونة ، واللذان بدورهما رحبا بهذه الزيارة وأعربا عن خالص شكرهما لاهتمام المديرية بالتنسيق معهم.
كما أبدوا استعدادهم بالتشبيك مع المديرية في جانب التزويد بالكادر الوظيفي , وتم الاتفاق على تزويد الشركتين بالعمالة المتخصصة حال احتياجهما لها وتعزيز مفهوم اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وفي سياق منفصل،  أجرى قسم التفتيش بمديرية عمل محافظة رفح زيارات تفتيشية لبعض المنشآت الخطرة للتأكد من استيفاء شروط السلامة والصحة المهنية وظروف بيئة العمل الآمنة.
 

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