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واعد وإعلام الأسرى ينظمان وقفة إسنادية أمام مقر الصليب الأحمر

29 حزيران / يونيو 2020 12:00

واعد وإعلام الأسرى ينظمان وقفة إسنادية أمام مقر الصليب الأحمر
واعد وإعلام الأسرى ينظمان وقفة إسنادية أمام مقر الصليب الأحمر

غزة- الرأي

نظمت جمعية واعد لأسرى والمحررين ومكتب إعلام الأسرى، وقفة إسنادية للأسرى في سجون الاحتلال في ذكرى اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب وبعد مرور سبعة أعوام على إعادة اعتقال محرري صفقة وفاء الأحرار.

وخلال كلمته بالوقفة صباح اليوم الاثنين، قال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، إن الاحتلال يمارس شتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي بحق الأسرى، مطالبا المؤسسات الحقوقية والإنسانية بضرورة تفعيل أدوات الضغط على الاحتلال لوقف جميع أشكال التعذيب.

وأكد القانوع أن إعادة اعتقال الأسرى المحررين في صفقة وفاء الأحرار عربدة صهيونية وخرف لبنود الصفقة ونقض للضمانات وتنكر للاتفاق الذي تم بالرعاية المصرية، مشددا على أن حركته لن تقدم على إبرام صفقات جديدة قبل أن يلتزم الاحتلال بالإفراج عن محرري صفقة وفاء الأحرار الذين أعاد اعتقالهم منذ العام 2014م والبالغ عددهم أكثر من ستين أسيرا.

وأشار إلى أن المقاومة الفلسطينية تمتلك أوراقاً قوية للإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال وتستطيع أن تجبر الاحتلال للخضوع لمطالبها، وأن تحرير الأسرى هو التزام قطعته المقاومة على نفسها مهما كلف ذلك من ثمن.

وطالب القانوع الوسيط المصري بالتحرك لإلزام الاحتلال باتفاقية صفقة وفاء الأحرار، منوها الى ان أي صفقة جديدة سيكون لها ضمانات أكبر من صفقة وفاء الأحرار.

وفي بيان لها أكدت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والاسلامية على ضرورة التحرك الفوري والعاجل لوقف جميع أشكال الممارسات الوحشية بحق الاسرى داخل السجون، مطالبة في الوقت ذاته وسائل الإعلام المحلية والدولية لتسليط الضوء على قضية الأسرى وفضح جرائم الاحتلال بحقهم.

واعد وإعلام الأسرى ينظمان وقفة إسنادية أمام مقر الصليب الأحمر 74211361_3427389567292732_4750454386063693819_o 106178503_2340462639422689_5296844281479123800_o
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