داخلية الشمال تُصدر أكثر من 32 ألف مُعاملة خـلال النصف الأول من2020

غزة- الرأي

أصدرت مديرية داخلية الشمال بوزارة الداخلية -الشق المدني 32 ألف و566 معاملة للمواطنين خلال النصف الأول من عام2020.

حيث تضمنت الإحصائية من إنجاز "9909" معاملة مواليد ووفيات ومعاملة سجل سكان في المحافظة.

وأوضحت إحصائية صادرة عن المديريات الخمس أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 9779 معاملة "هويات بدل فاقد وأولي وبطاقات تعريف و210 معاملة تصحيح الأحوال المدنية، لافتة إلى أن دائرة الجوازات في المديريات أتمت 301معاملة تمديد جوازات وملحقاتها، وكذلك أنجزت دائرة الإقامات 132معاملة تنوعت بين "بطاقة إقامة – إفادات ".

وبيّن التقرير أن دائرة الشئون القانونية أتمت 1058معاملة و8523 معاملة تدقيق أحوال مدنية، فيما أنجزت دائرة الشؤون العامة بالمديرية 34معاملة تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها و48 معاملة ترخيص وتجديد والتفتيش على كتبة عرائض، وإصدار 1021 شهادة حسن سير وسلوك، بينما أنهت دائرة الشئون الإدارية 1551 خدمة لموظفي الوزارة.