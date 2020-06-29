"الشباب والرياضة" تناقش برامج التعاون مع نقابة المهندسين

غزة- الرأي

استقبل أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة، وفداً يمثل نقابة المهندسين – فرع غزة، صباح اليوم الاثنين، في مقر الوزارة بغزة، وجرى خلال اللقاء استعراض البرامج المشتركة بين الطرفين وبحث إمكانية تنفيذ أنشطة لصالح فئة الشباب.

وحضر اللقاء عن الوزارة كل من جمال العقيلي مدير عام الشباب، وسعيد أبو سلطان مدير عام المشاريع، ومن نقابة المهندسين كل من م.أحمد سكر رئيس فرع غزة، م.عدنان الهندي، م. مجدي ياغي، م.حسن المصري، م.زينب شاهين، م.حسن الخضري.

وتناول أحمد محيسن وكيل الوزارة خلال حديثه أنشطة وبرامج الوزارة والخدمات التي تقدم للشباب من خلال صندوق دعم الشباب والتي تشمل قروض الزواج، والإشراف على المنحة القطرية للزواج، والمشاريع الريادية الصغيرة، ودعم المبادرات الشبابية، والمسابقات ودورات التدريب واحتضان الأفكار والإبداعات الشبابية.

وأكد محيسن جاهزية الوزارة للتعاون مع نقابة المهندسين وتنفيذ مشاريع مشتركة لرعاية الابتكارات والبرامج التي تخدم المجتمع.

بدوره تحدث المهندس أحمد سكر رئيس نقابة المهندسين – فرع غزة، عن احتضان النقابة لخريجي تخصصات الهندسة وتوفير إطار ينظم العمل وخدمة المهندسين والخريجين، وأشار إلى أهمية التعاون مع الوزارة فيما يخص المشاريع الصغيرة وحاضنة الابتكارات، وشكر الوزارة على جهودها في تقديم خدمات متنوعة للشباب والمساهمة في التحفيف عنهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وما يتعرض له الشباب من ضغوط كبيرة نتيجة واقع الحصار والعدوان الصهيوني.