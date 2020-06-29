المجلس البلدي الجديد لبلدية المصدر يتسلم مهامه

الوسطى- الرأي

شرعت وزارة الحكم المحلي بمراسم استلام وتسليم المجلس البلدي الجديد لبلدية المصدر بحضور وكيل وزارة الحكم المحلي م. إبراهيم رضوان والمستشار حسن أبو ريالة و أ. عطاف الكفارنة مدير عام الرقابة والتوجيه، و أ. رامز عبدو مدير المنطقة.

وتم عملية الاستلام والتسليم بين وكيل وزارة الحكم المحلي م. ابراهيم رضوان، ونائب رئيس المجلس البلدي السابق، أ. رويدة المصدر ورئيس البلدية الجديد، أ. أحمد المصدر.

وأوضح م. إبراهيم رضوان، وكيل وزارة الحكم المحلي، أن نظام انتخاب البلديات يحدد ثماني سنوات بمدة دورتين للمجلس المحلي، وقانوناً يجب تغييره كل أربع سنوات.

ويتكون المجلس البلدي الجديد، الذي يترأسه أحمد كمال المصدر، كل من:

فادي أحمد أبو ذوابة نائب الرئيس

أيوب سالم المصدر عضواً

علي إبراهيم سعيد عضواً

عياش محمود الحوتي عضواً

بلال ضيف لله المصدر عضواً

علي عياش المصدر عضواً

ابتهاج خالد الرميلي عضواً

دعاء عبد اللطيف المصدر عضواً