النحال يدعو المدارس الخاصة ورياض الأطفال لتوفيق أوضاعهم نقابياً

غزة- الرأي

دعا وكيل وزارة العدل المستشار د. محمد النحال، ممثلي وأصحاب المدارس الخاصة ورياض الأطفال ودور الحضانة والعاملين فيها لتوفيق أوضاعهم قانونياَ ضمن نقابات منفصلة او نقابة واحدة تخدم أهدافهم وتضمن حقوقهم وحقوق العاملين في هذه المؤسسات.

وقال النحال في لقاء موسع جمعه بممثلين عن أصحاب هذه المؤسسات وممثلين عن العاملين فيها أنه لن يسمح لأي جهة بممارسة عملها النقابي دون توفيق أوضاعها في وزارة العدل وفق قانون النقابات رقم 2 لعام 2013الذي جعل مهمة تسجيل النقابات والإشراف عليها من اختصاص وزارة العدل، مشيراً إلى أن النقابات العاملة في القطاع وفقت أوضاعها لدى الوزارة، والجديدة منها تقوم بالتسجيل لدى دائرة النقابات بالإدارة العامة للوسائل المهنية والبديلة.

وقال مدير دائرة النقابات بالوزارة ساجي قديح أن هناك قرار صادر عن مجلس الوزراء يحمل تسميتن لنقابتين مختلفين تخدمان هذه الشريحة من المجتمع وهما نقابة أصحاب المدارس الخاصة ونقابة العاملين في رياض الأطفال ودور الحضانة.

وناقش المجتمعون الممثلون لثلاث مؤسسات تمثل المدارس الخاصة ورياض الأطفال ودور الحضانة والعاملين فيها النقابات التي ستمثلهم، وسبل تحقيق أهدافهم وحقوقهم مع مراعاة عدم التضارب فيما بينهم.

وحضر اللقاء ممثلين عن العاملين في رياض الأطفال ودور الحضانة وجمعية المدارس ورياض الأطفال الخاصة.

وفي نهاية اللقاء أشاد الوكيل بالمسئولية العالية التي تحلى بها المجتمعون مشيراً إلى ضرورة عقد لقاء آخر للتوافق على المسميات ومسئولية كل نقابة ومن ستمثلهم.