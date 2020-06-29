تربية الوسطى تفتتح دورة إدارة الصفوف الافتراضية لمدراء المدارس

الوسطى- الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم بالوسطى دورة إدارة الصفوف الافتراضية لمدراء المدارس، بحضور مدير الدائرة الادارية ناصر السدودي ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم الإشراف التربوي كمال أبو شملة، بمشاركة مدراء المدارس ومديراتها ويحاضر فيها عدد من المشرفين والمدرسين.

وفي كلمته رحب السدودي بالحضور ونقل لهم تقدير مدير التربية والتعليم على جهودهم خلال العام الدراسي والدور الكبير الذي لعبه مدراء المدارس في إنجاح العام الدراسي في ظل حالة الطوارئ المعلنة.

وتحدث عن أهمية هذه الدورة في تطوير المسيرة التعليمية خاصة في ظل جائحة "كورونا" وتداعياتها، وانها تأتي لتعزيز نظام التعليم عن بعد، الذي يهدف لتجاوز تحديات جائحة كورونا على الواقع التعليمي،

مدير الدائرة الفنية محمد حمدان قال إن الدورة تأتي ضمن مشروع متكامل يسعى لتدريب كافة العاملين في العملية التعليمية على آليات التعامل مع الصفوف الافتراضية في الفضاء الالكتروني (التعلم عن بعد)؛ لخدمة الطلبة وتمكينهم من مواصلة دروسهم عن بعد في كافة الظروف.

وتعقد الدورة على مدار ثلاثة أيام، بواقع 4 ساعات يومياً وتشمل الجانب النظري والجانب العملي ومنها إنشاء حساب على الجميل، ملفات ومستندات قوقل درايف، يوتيوب، مدونة بلوقر، برنامج كاهوت للاختبارات والمسابقات، الفصول الافتراضية ، كلاس دوجو.

وفي نهاية الدورة تم تكريم المشاركين وتوزيع الشهادات عليهم.