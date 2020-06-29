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الصحة: (37) ألف ولادة في مستشفيات الوزارة خلال عام 2019

29 حزيران / يونيو 2020 01:20

الصحة: (37) ألف ولادة في مستشفيات وزارة الصحة خلال عام 2019
الصحة: (37) ألف ولادة في مستشفيات وزارة الصحة خلال عام 2019

غزة- الرأي

رصد التقرير السنوي لوزارة الصحة عن العام الماضي 2019، والذي أصدره مركز المعلومات الصحي الفلسطيني نحو (37) ألف ولادة في مستشفيات وزارة الصحة، منها نحو (26) ألف ولادة طبيعية، ونحو (11) ألف ولادة قيصرية، في حين بلغ عدد المواليد نحو (39) ألف مولود.

وأشار التقرير الى أن عدد الولادات المتعددة (التوائم) بلغ نحو (1100) توأم، في حين بلغت عمليات النساء والتوليد نحو (14) ألف عملية.

من جهته، ثمن مدير مستشفى الولادة في مجمع الشفاء الطبي د. هاني مهدي الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة في تحسين خدمات النساء والتوليد من خلال اتباع أحدث البروتوكولات المعتمدة، مشيرا الى جهد الكوادر الطبية والتمريضية في مستشفيات الولادة على جهودهم في تقديم الخدمة والعناية للسيدات الحوامل والمواليد الجدد وأمهاتهم وتوفير بيئة صحية ملائمة لهم.

 

 

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