تعليم رفح ينفذ البرنامج التدريبي إدارة الصفوف الافتراضية

رفح- الرأي

أكدت مديرية التربية والتعليم برفح، على مواصلة تنفيذ برامجها وخططها لتطوير التعلم عن بعد في ظل أزمة كورونا، لإتاحة تلقي الطالب من منزله التعليم وجميع المباحث ودروسها وشرحها وتمارينها .

جاء ذلك، خلال افتتاح صباح اليوم الاثنين، مدير الدائرة الإدارية سمير الحوراني ومدير الدائرة الفنية إسماعيل حرب، وبرفقتهم رئيس قسم الإشراف التربوي محمود لافي ومشرف التدريب عمار الشريف ورئيس قسم الحاسوب زهير أبو خاطر وقسم العلاقات العامة والإعلام البرنامج التدريبي الموسوم ب " إدارة الصفوف الافتراضية " .

وفي كلمته للمعلمين المتدربين شدد حرب، على أهمية هذا البرنامج التدريبي الذي يستهدف جميع معلمي رفح وسيؤهلهم للتعامل مع الوسائل والبرامج والمواقع الالكترونية التي تستخدم في التعلم عن بعد، وأكد أن وزارة التعليم أقرت نظام التعلم عن بعد وضرورة تمكن كل المعلمين منه خاصة في ظل أزمة فايروس كورونا المستجد والمتطور جنباً إلى جنب للتعليم الصفي الطبيعي .

من جانبه أضاف الحوراني أن التعلم عن بعد يتيح للأهالي متابعة أبنائهم أولاً بأول ومع المعلم مباشرة ومن المنزل ويطلعهم على كافة أنشطتهم وزملائهم ومدى تفاعلهم وكذلك تحصيلهم العلمي، كما يواكب تغيرات وتطورات العهد الحديث عهد السرعة والتكنولوجيا وينمي مهارات التعلم الذاتي وعملية التواصل لدى الطلبة، وفي كل محطة له كان مدير الدائرة الإدارية يفتح المجال للاستماع لجميع مداخلات المعلمين ليدون ملاحظاتهم على تطوير التعلم عن بعد وهذا البرنامج التدريبي الذي وضعه بالأساس مجموعة من المشرفين التربويين من واقع الميدان المدرسي .

بدروه أوضح لافي أن مديرية رفح وقسم الإشراف التربوي اعتمدا نظام التعلم عن بعد حتى لو انتهت أزمة كورونا باذن الله لما لهذه التجربة وهذا النظام من فوائد تعود على الطالب وتحصيله العلمي، وأضاف أن هذا البرنامج الذي انطلق اليوم ولمدة شهر كامل سيستهدف جميع المعلمين ومديري المدارس والمشرفين، وستكون المرحلة الأولى لمعلمي اللغة العربية والعلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية .

وأوضح أبو خاطر أن قسم الحاسوب جهز 5 مراكز حاسوب كاملة من حيث أجهزة اللاب توب والتمديدات والكهرباء وشبكة انترنت قوية تلبي احتياجات البرنامج ومحاوره، وقسمت المراكز تقسيم جغرافي لتراعي أماكن سكن المعلمين .

وعن ماهية محاور البرنامج التدريبي أوضح الشريف أن أبرزها تلقي المعلم التدريب على : مكونات الصف الدراسي وخطوات إنشاء المحتوى التعليمي داخل الصف الافتراضي وتحرير درجات الطلبة وطرق احتسابها والتعريف بتطبيقات محادثات بين الطلبة والمعلم سواء محتدثات فردية أو جماعية ومشاركة سطح المكتب واختبارات ومسابقات كاهوت وصف التلعيب كلاسدوجو، وكيفية إنشاء والتعامل مع البريد الالكتروني وجوجل درايف ونماذج جوجل المختلفة وموقع اليوتيوب .

وشكر مدير التربية والتعليم أشرف عابدين الذي توجه بجزيل الشكر من مديري الدائرتين الإدارية والفنية وقسمي الإشراف والحاسوب على جهودهم الكبيرة في التخطيط والتجهيز والتنفيذ لهذا البرنامج التدريبي المهم الذي يخدم المعلم وأبنائنا الطلبة، كما توجه بالشكر الخاص لشركة سوا لخدمات الانترنت لما قدمته لمديرية التعليم من تجهيزات وامدادات وشبكات انترنت قوية تسهل تنفيذ هذا البرنامج .