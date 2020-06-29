قرار بإعادة رسوم تثبيت الحج للمقبولين هذا العام

غزة- الرأي:

قررت وزارة الأوقاف والشئون الدينية في قطاع غزة، إعادة الدفعة الجزئية الأولى من رسوم الحج والبالغة 1500 دينار للمواطنين المقبولين للحج هذا العام والبالغ عددهم 1245 حاجًا من غزة.

ودعت الوزارة المواطنين الراغبين باسترداد المبالغ التوجه إلى البنك الإسلامي الفلسطيني أو البنك الإسلامي العربي لاستردادها حسب البنك الذي أودعوا فيه، وذلك ابتداءً من مطلع يوليو.

وأكدت في بيان لها على الحق في الاحتفاظ بدورهم في الحج العام القادم، منوهة إلى أنها ستقوم بإجراء قرعة استكمالية العام القادم للعدد المذكور أعلاه بحيث يصل العدد الاجمالي لـ (2508) حجاجًا نصيب غزة.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء جاء بعد قرار السعودية بعدم استقبال الحجاج من خارج المملكة لهذا العام واقتصار أداء الحج على عدد معين.

وأعلنت السعودية مؤخراً أنه تقرر إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.