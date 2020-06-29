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تدهور الوضع الصحي للأسير "أبو وعر" بسجون الاحتلال

29 حزيران / يونيو 2020 03:47

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فلسطين المحتلة - الرأي

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، إن الوضع الصحي للأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر (46 عاما) من بلدة قباطية في جنين، والقابع حاليا في سجن جلبوع، خطير وسيء للغاية.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن معاناة الأسير أبو وعر من السرطان بدأت تظهر معه منذ أواخر عام 2019م، وقد خضع لعلاج إشعاعي، بعد اهمال طبي متعمد، ونقل أكثر من مرة لإجراء فحوصات عبر البوسطة مقيد اليدين دون مراعاة لظروفه الصحية.

ولفتت الى أن الأسير ابو وعر يعاني من سرطان بالحنجرة، يتفاقم بشكل متواصل، أدى الى فقدان في الوزن وصعوبة كبيرة في الكلام وأوجاع بالرقبة والرأس.

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