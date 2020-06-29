492 إصابة جديدة بفيروس كورونا في "إسرائيل"

الداخل المحتل-الرأي:

أعلنت وزارة صحة الاحتلال، اليوم الإثنين، تسجيلها "492" إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينها "159" إصابة شُخصت بالساعات الأخيرة.

ووفقا لمعطياتها، فقد سجل ارتفاع بنسبة 18% بالإصابات الخطيرة البالغ عددها 46 إصابة، بينهم 24 شخصا بحالة خطيرة جدا تم ربطهم لأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغت حصيلة الوفيات 319 حالة بعد تسجيل حالة وفاة واحدة بالساعات الأخيرة.

ومنذ الإعلان عن ظهور الفيروس في "إسرائيل" في منتصف آذار/مارس الماضي إلى الآن، تم تشخيص 23989 إصابة، تعافى منها 17114 شخصا، فيما بلغت حصيلة الإصابات النشطة 6556 إصابة.