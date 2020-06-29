هيئة الأسرى تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى في سلفيت المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

نظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ، وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال، ورفضاً للإجراءات القمعية بحق الأسرى وعائلاتهم .

وشارك في الوقفة حشد من أهالي الأسرى والمواطنين، الذين رفعوا شعارات منددة بما يتعرض له الأسرى من مضايقات وموت بطيء وظروف رعاية صحية سيئة، خاصة في ظل جائحة كورونا وازدياد أعداد المصابين بالفيروس من السجانين.

وأكد مدير نادي الأسير الفلسطيني، "نزار الدقروق"، أن المطلوب من كل فئات وأطياف شعبنا الفلسطيني تنظيم حملات من الإسناد والتضامن لقضايا المعتقلين ونشر ثقافة المقاومة الشعبية على كل الصعد وفي كافة الميادين، لترسيخ حقيقة أن الشعب لن يترك أسراه فريسة لعقلية الإجرام ونزعه السادية المسيطرة على اداء المؤسسات الحكومية الإسرائيلية.