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دعا لعقد اجتماع قيادي لمواجهتها

أبو مرزوق: لا مستقبل للسلطة في ظل خطة الضم

29 حزيران / يونيو 2020 09:20

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فلسطين المحتلة - الرأي

دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق رئيس السلطة محمود عباس لعقد اجتماع قيادي وطني للتوافق على برنامج وحدوي لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته.

وحذر أبو مرزوق خلال حديث متلفز على "فضائية الأقصى" مساء اليوم الاثنين، أنه "لا مستقبل للسلطة الفلسطينية في ظل خطة الضم الإسرائيلية".

وأشار إلى أن يد حركته ممدودة للمصالحة مع حركة فتح، مشددًا أن حماس تسعى لبرنامج وطني جامع.

وقال "سنحبط خطط الضم الاسرائيلية بكل السبل المتاحة، والمطلوب أن ننجح في إفشال مخطط الضم"، مؤكداً أن الجهد الفلسطيني الموجود غير كافي لمواجهة المخططات الإسرائيلية.

وكشف أبو مرزوق عن أن حركته تجري اتصالات مع عديد من الدول العربية والإسلامية لإحباط خطط الضم الإسرائيلية.

ولفت إلى أن حركته "تنظر بعين القلق إلى تراجع موقف بعض الأنظمة العربية من تأييد القضية الفلسطينية".

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