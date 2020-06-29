الأمم المتحدة​: خطة الضم غير قانونية ومدمرة للفلسطينيين

وكالات-الرأي:

اعتبرت مفوضة "الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" "ميشيل باشليت"، خطط "إسرائيل" لضم مناطق بالضفة الغربية "غير قانونية"، مطالبة بضرورة وقف خطط الضم غير القانونية لإسرائيل، لأنه سيكون لها تأثير مدمر على حقوق الإنسان الفلسطيني.

وذكرت أنه على "إسرائيل" الرجوع عن هذا الطريق الخطر"، محذرةً من نتائج الضم كون أن له عواقب وخيمة على الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة، حيث أن خطط الضم يمكن أن تلحق أضرارا جسيمة بجهود إرساء سلام دائم بالمنطقة.

وبيّنت أن الفلسطينيين القاطنين في المناطق التي تخطط "إسرائيل" لضمها، سيجدون صعوبة أكبر في الحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، مشيرة إلى أنه مع الضم سوف تتوسع المستوطنات اليهودية التي تنتهك القانون الدولي، ما سيزيد من التوترات بين الطرفين الفلسطيني و"الإسرائيلي".