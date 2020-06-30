القضاء العسكري يفتتح البرنامج التدريبي القانوني المحترف

غزة-الرأي

افتتح المستشار العميد حقوقي د. أمين نوفل رئيس هيئة القضاء العسكري أمس، البرنامج التدريبي المتميز بعنوان (القانوني المحترف في القضاء العسكري)، وذلك بعقد محاضرة بعنوان "تعريف القضاء العسكري"، ألقها العميد د. نوفل بحضور د. هشام المغاري رئيس كلية العودة، وبمشاركة عدد من طلبة القانون.

تناول فيها القضاء العسكري وأهميته في ضبط الحالة الأمنية وتحقيق الردع، ثم شرح الجريمة العسكرية مفهومها ومعاييرها وأنواعها.

بدوره ،أوضح العميد د. نوفل أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين القضاء العسكري وكلية العودة والمعهد العالي للقضاء الفلسطيني ووزارة العدل، لتنفيذ البرنامج التدريبي الأول من نوعه والذي يؤهل طلبة وخريجي القانون والعاملين في مجال المحاماة للعمل بكل ثقة داخل المحاكم العسكرية من خلال تعلم كل ما يخص القضاء العسكري والقضايا العسكرية.

كما يهدف إلى بناء علاقة استراتيجية مشتركة، لإتاحة المجال لطلاب الجامعة للتعرف على القضاء العسكري واختصاصاته وتشكيل المحاكم العسكرية.

يذكر أن الدورة تستهدف خريجو وخريجات القانون والحقوق في الجامعات والكليات الفلسطينية بواقع 40ساعة تدريبة.