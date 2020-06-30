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أخبار » الرياضة و الملاعب

كريستيانو يفاجئ كورتوا بصاروخ مدوٍ في ديربي مدريد

30 حزيران / يونيو 2020 07:39

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قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى سوف نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل النجم البرتغالي كريتسيانو رونالدو، هدفًا رائعا فى مرمى أتلتيكو مدريد في عام 2012، فى المباراة التى جمعت الفريقين في مسابقة الدوري وانتهت لصالح رفاق الدون البرتغالي 4-1، وهي المباراة التى أقيمت على ملعب "فيسينتي كاليدرون" ملعب أتلتيكو مدريد القديم.

رونالدو سجل هاتريك خلال هذه المباراة منهم هدفين من مسافات بعيدة المدى، وكان هدفه الثاني خرافيًا بعدما فاجأ البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الحالي، بتسديدة قوية للغاية من قبل منقطة الجزاء لتسكن المرمى.

ريال مدريد حقق لقب الدوري في هذا الموسم بعدما وصل للنقطة رقم 100، وحل رونالدو وصيفا في قائمة الهدافين برصييد 46 هدفًا خلف ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي سجل 50 هدف هذا الموسم، في رقم قياسي للأسطورتين.

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