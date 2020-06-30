يوفنتوس يبحث عن تعزيز صدارة الدوري الإيطالي فى ضيافة جنوى

يسعى فريق يوفنتوس الإيطالى، إلى مواصلة انتصاراته في الكالتشيو، عندما يحل ضيفا ثقيلا على جنوى، في المواجهة المقرر إقامتها في العاشرة إلا ربع من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "لويجي فيراريس"، ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي بالموسم الجارى 2019-2020.

ويغرد يوفنتوس منفردًا في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة بفارق 4 نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الثانى برصيد 65 نقطة، فيما يأتي إنتر ميلان في المركز الثالث برصيد 61 نقطة.

وحصد اليوفى 6 نقاط في الدوري الإيطالي عقب استئناف المسابقة مؤخرا بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تفوق على بولونيا بهدفين دون مقابل، ثم اكتسح ليتشى برباعية دون رد في الجولة الماضية على ملعب "إليانز ستاديوم".

في المقابل، يعانى جنوى الذى يحتل المركز السادس عشر في ترتيب الكالتشيو برصيد 26 نقطة، من تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، حيث تعادل مع بريشيا في الجولة السابقة بهدفين لكل منهما، سبقها بالسقوط أمام بارما بأربعة أهداف مقابل هدف.

وينتظر يوفنتوس هدية من تورينو الذى يلتقى مع لاتسيو المنافس المباشر لليوفى، في افتتاح منافسات الجولة الـ29 في السابعة والنصف مساء اليوم.

وكان لاتسيو الإيطالى، حقق فوزا غاليا في الجولة الماضية، بعدما حول تأخره بهدف أمام فيورنتينا إلى انتصار مستحق بهدفين مقابل هدف، على ملعب "الأولمبيكو"، سبقها بالخسارة أمام أتلانتا بنتيجة 3-2.

وعادل تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو الإيطالى الرقم القياسي المسجل بإسم الأسطورة روبرتو باجيو نجم يوفنتوس وميلان السابق فى منافسات الكالتشيو، بعدما هدفا لفريقه فى شباك فيورنتينا، حيث رفع رصيده من الأهداف المسجلة بركلات الجزاء إلى 11 هدفاً، ويعادل رقم الأسطورة روبرتو باجيو نجم يوفنتوس وميلان السابق.

كما يتطلع مهاجم لاتسيو الإيطالى، إلى معادلة الرقم القياسي المُسجل بإسم جونزالو هيجواين حينما كان لاعباً فى نابولي، كأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف فى موسم واحد بالكالتشيو برصيد 36 هدفاً، حيث يملك فى رصيده 28 هدفاً حتى الأن ويتبقي لفريقه 10 مباريات بالبطولة.