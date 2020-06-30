وكالة الرأي الفلسطينية بعد تحذير FDA.. مخاطر استخدام معقم اليدين الذى يحتوى على الميثانول السام وكالة الرأي الفلسطينية فوائد حمض الفوليك على صحة جسمك وكالة الرأي الفلسطينية هل الافراط في السكريات يؤثر على مناعتك؟ وكالة الرأي الفلسطينية ميسي "ملك" مواجهات برشلونة ضد أتلتيكو مدريد بـ31 هدفا و8 أسيست وكالة الرأي الفلسطينية يوفنتوس يبحث عن تعزيز صدارة الدوري الإيطالي فى ضيافة جنوى وكالة الرأي الفلسطينية كريستيانو يفاجئ كورتوا بصاروخ مدوٍ في ديربي مدريد وكالة الرأي الفلسطينية القضاء العسكري يفتتح البرنامج التدريبي القانوني المحترف وكالة الرأي الفلسطينية الأمم المتحدة​: خطة الضم غير قانونية ومدمرة للفلسطينيين وكالة الرأي الفلسطينية أبو مرزوق: لا مستقبل للسلطة في ظل خطة الضم وكالة الرأي الفلسطينية انتهاء أزمة المفصولين من "أونروا" في غزة
أخبار » الرياضة و الملاعب

ميسي "ملك" مواجهات برشلونة ضد أتلتيكو مدريد بـ31 هدفا و8 أسيست

30 حزيران / يونيو 2020 07:45

1
1

يتسلح فريق برشلونة الإسبانى بالنجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، في المواجهة الصعبة التي يخوضها أمام أتلتيكو مدريد، في العاشرة من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "كامب نو"، في قمة منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري الإسباني بالموسم الجارى 2019-2020، حيث يملك قائد الفريق الكتالونى سجل تهديفى مميز ضد الروخى بلانكوس.

وساهم ميسي بـ39 هدفا خلال مشاركته في 40 مباراة أمام أتلتيكو مدريد في جميع البطولات، حيث سجل النجم الأرجنتينى 31 هدفا وصنع 8 أهداف أخرى.

وتقسم أهداف قائد برشلونة ضد أتلتيكو مدريد على البطولات كالتالى: 25 هدفا في الدوري الإسباني، 5 أهداف بكأس الملك، وهدف في كأس السوبر الإسباني.

ويملك ميسي 3 ثلاثيات "هاتريك" أمام الروخى بلانكوس، بالإضافة إلى 3 ثنائيات فيما سجل هدفا وحيدا في 16 مباراة.

ويأتي الروخى بلانكوس في المركز الثانى لقائمة أكثر الأندية استقبالا لأهداف ميسي خلف إشبيلية الذى يأتي في الصدارة بعدما استقبلت شباكه 37 هدفا مع البرغوث.

وساهمت أهداف ميسي في تحقيق الفريق الكتالونى لـ24 انتصارا أمام أتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى 9 تعادلات، فيما خسر البارسا 7 مباريات.

وجاءت أخر أهداف النجم الأرجنتينى ضد كتيبة المدرب الأرجنتينى دييجو سيميونى، في 9 يناير الماضى، عندما أحرز قائد برشلونة هدفا في سقوط فريقه بنتيجة 3-2 في كأس السوبر الإسباني.

جدير بالذكر أن برشلونة تنازل عن صدارة جدول الدوري الإسباني لصالح غريمه التقليدى ريال مدريد، حيث يحتل الأخير الصدارة برصيد 71 نقطة ويأتى البارسا وصيفاً برصيد 69 نقطة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية قوافل الخير تذبح وتوزع "خـروفيــن" علــى فقــراء غــزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟