فوائد حمض الفوليك على صحة جسمك

ينصح دائما بتناول الأطعمة التى تحتوى على حمض الفوليك وهو واحد من أنواع فيتامين ب الذى يعزز صحة الجسم ويحميه من الأمراض والمشاكل الصحية التى يتعرض لها ، كما ينصح المرأة الحامل بتناول حمض الفوليك فى الشهور الأولى من الحمل لحماية الطفل من التشوهات الخلقية.

وحسب ما ذكره موقع webmd فإن فوائد حمض الفوليك هى:

فوائد حمض الفوليك

1: يحتوى حمض الفوليك على بعض الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وعلاج فقر الدم .

2:تناول الأطعمة التى تحتوى على حمض الفوليك يعمل على تعزيز صحة الجسم ويمده بالنشاط والطاقة .

3:يحافظ على صحة الجهاز العصبى ويحمى الاجنة من التشوهات الخلقية التى يتعرضون لها ، لذلك ينصح المرأة الحامل بتناول حمض الفوليك.

4:يحتوى حمض الفوليك على بعض المركبات والخصائص التى تحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية المختلفة.

5:حمض الفوليك يعمل على تعزيز صحة القلب وحمايته من الامراض والأزمات القلبية التى يتعرض لها.

6:يعالج التهابات المفاصل والروماتويدى ويحد من خطر الاصابة بمشاكل العظام المختلفة.

7:يمكن ان يستخدم حمض الفوليك فى علاج الاكتئاب والحد من التوتر والقلق، وذلك لاحتوائه على بعض المركبات والخصائص التى تعزز الجهاز العصبى وتحد من التوتر.

8:يعمل على ضبط مستوى ضغط الدم والوقاية من المشاكل التى يتعرض لها كبار السن ومرضى الضغط.

ومن الاطعمة التى تحتوى على حمض الفوليك وينصح بتناولها دائما" العدس، الفاصوليا، المكسرات، الموز، الطماطم، البيض،السبانخ، البروكلى، البامية، الافوكادو".