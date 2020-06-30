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علماء يبتكرون قفازًا يترجم لغة الإشارة إلى كلام منطوق فى ثوانٍ

30 حزيران / يونيو 2020 07:57

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 ابتكر العلماء قفازًا يترجم لغة الإشارة إلى كلام فى غضون ثوانٍ من خلال تطبيق الهاتف الذكى، إذ يرسل القفاز عالى التقنية إشارات إلكترونية ناتجة عن حركات الأصابع المختلفة إلى لوحة الدوائر، والتى يتم إرسالها بعد ذلك لاسلكيًا إلى الهاتف، ليقوم التطبيق بترجمة الرسائل من الحركات من ناحية، وفقًا لمعيار لغة الإشارة الأمريكية (ASL)، إلى عبارات يتم نطقها بصوت مؤتمت.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تهدف التكنولوجيا الحاصلة على براءة اختراع إلى تقليل حاجز اللغة بين الأشخاص الذين يعانون من عوائق فى السمع أو النطق وأولئك الذين لا يفهمون لغة الإشارة

المكونات المستخدمة لصنع الجهاز رخيصة ومرنة ومتينة للغاية، وفقًا لفريق المهندسين فى الولايات المتحدة، الذين يخططون لتسويق التكنولوجيا إذا كان بإمكانهم تسريع وقت الترجمة بشكل أكبر.

وتقوم التقنية بترحيل الكلمات المنطوقة بمعدل حوالى كلمة واحدة فى الثانية، ولكن النظام الأسرع يمكن أن يقترب من تكرار سرعة المحادثات اللفظية اليومية، والتغلب فى نهاية المطاف على حاجز اللغة.

قال البروفيسور جون تشين من جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس: "نأمل أن يفتح ذلك طريقة سهلة للأشخاص الذين يستخدمون لغة الإشارة للتواصل مباشرة دون الحاجة إلى شخص آخر للترجمة لهم، وبالإضافة إلى ذلك، نأمل أن يساعد ذلك المزيد من الأشخاص على تعلم لغة الإشارة بأنفسهم".

يتضمن النظام زوجًا من القفازات المزودة بمستشعرات رقيقة قابلة للتمدد تعمل على طول كل من الأصابع الأربعة والإبهام.

تسجل المستشعرات، المصنوعة من خطوط خيط موصلة كهربائيًا، حركات اليد ومواضع الأصابع التى تمثل الأحرف والأرقام والكلمات والعبارات الفردية.

كما أن القفاز قادر على قراءة الأحرف الفردية لأبجدية ASL ، بالإضافة إلى إشارات اليد الواحدة التى تتعلق بعبارات محددة - مثل رمز اليد لـ "أحبك"  .

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