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سجادة صلاة ورقية للاستخدام لمرة واحدة

30 حزيران / يونيو 2020 08:03

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مع اقتراب فتح دور العبادة في الإمارات، قرر بعض الشباب الإماراتيين ابتكار سجادة صلاة ورقية تستخدم لمرة واحدة فقط وذلك للإسهام في الحد من انتشار فيروس كورونا.

كان الشاب الإماراتي عبد الله بن خادم قد أسس مطبعة مع مجموعة من أصدقائه منذ عدة أعوام. لكن عمل المطبعة كان قد تأثر مؤخرا في ظل أزمة كورونا. وهو ما جعلهم يفكرون في استحداث فكرة جديدة تجمع بين تحقيق الفائدة للمجتمع وإنعاش العمل في المطبعة أيضا. 

وهو ما جعلهم يعملون على ابتكار سجادة صلاة ورقية تستخدم لمرة واحدة فقط، وذللك لمحاولة الحد من انتشار فيروس كورونا. للمصلين والمطبعة على حد سواء. وذكر أن الفكرة بزغت في أذهان أصدقائه بعد تأثر عمل المطبعة، لذلك ارتأوا استحداث فكرة جديدة من شأنها تحقيق الفائدة للمصلين والمطبعة.

ويرى أن المجتمع يحتاج إلى السجادات المعاد تدويرها. ويرى أن استخدام السجادة لا يقتصر على الصلاة داخل المساجد فقط ، فمن الممكن حملها واستخدامها للجلوس عليها في المنتزهات العامة.

ويذكر عبد الله أن أغلب الطلبيات التي ترد إليه تكون بهدف ابتغاء الأجر والثواب عبر توزيعها مجانا على المصلين داخل المساجد بعد إعادة افتتاحها، حيث تبلغ تكلفة الـ100 سجادة حوالي 55 درهماً.

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