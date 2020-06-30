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يمني يدخل موسوعة غينيس العالمية بسبب البيض

30 حزيران / يونيو 2020 08:05

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يوماً بعد يوم، يقدم الكثير أمور غريبة و مثيرة للدهشة أملاً في التسجيل بموسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية.
مؤخراً،  نجح اليمني محمد مقبل بكسر الرقم القياسي لأكثر عدد من البيض المتوازن فوق بعضه البعض بنتيجة ثلاث بيضات.
وتم توثيق الرقم القياسي في مدينة كوالالمبور في ماليزيا، بحسب السلطة الرسمية لتقييم وتسجيل الأرقام القياسية العالمية غينيس.
وفي مقطع الفيديو الذي انتشر ونشرته الموسوعة العالمية للأرقام القياسية، ظهر اليمني مقبل قادرًا على تحديد مركز كتلة كل بيضة وتكديسها تماما لتتناسب تماما مع كل مركز الكتلة المشترك، مع إظهار مستوى عال من التركيز والصبر.
ليس هذا فقط، بل يعرض الشاب البالغ من العمر 20 عاما مهارات موازنة رائعة على منصات التواصل الاجتماعي، ويوازن بين أي شيء يمكن أن تفكر فيه مثل الصخور والهواتف المحمولة والعملات المعدنية وحتى الأشخاص الجالسين على الكراسي.

 

وبدأت موهبة التوازن لدى مقبل في سن السادسة وهو الآن متقن لهذا الفن ويسعى لكسر المزيد من الأرقام القياسية المتعلقة بالتوازن، على حد تعبيره.
وفي سن الخامسة عشرة، بدأ ممارسة التوازن بجدية بهدف تطوير مهاراته، واختار مقبل أن يحطم الرقم القياسي ليعرض للعالم موهبته.

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