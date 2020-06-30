وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة يكرّم شرطة محافظة الشمال وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال تكرّم مدرستين لحصولهما على الجودة والاعتماد المدرسي وكالة الرأي الفلسطينية نتنياهو يلمّح إلى تأجيل مخطط الضم وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس والإغاثة الزراعية تبحثان دعم احتياجات المناطق المهمشة وكالة الرأي الفلسطينية شجرة ضخمة تثير دهشة سكان مدينة يابانية وكالة الرأي الفلسطينية يمني يدخل موسوعة غينيس العالمية بسبب البيض وكالة الرأي الفلسطينية سجادة صلاة ورقية للاستخدام لمرة واحدة وكالة الرأي الفلسطينية ما الفرق بين office 2019 وoffice 365؟ وكالة الرأي الفلسطينية الآن تطبيق جوجل نيوز سيوجهك إلى معلومات فيروس كورونا المحلية الخاصة ببلدك
أخبار » عجائب وطرائف

شجرة ضخمة تثير دهشة سكان مدينة يابانية

30 حزيران / يونيو 2020 08:10

1
1

نشر أحد مستخدمي موقع تويتر صورا لما قال إنها أطول شجرة صبار في العالم، إذ تمتد على طول مبنى من 3 طوابق في العاصمة اليابانية طوكيو.

وانتشرت صور شجرة الصبار على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار نموها غير العادي الكثير من التساؤلات، خصوصا ما إذا كانت بالفعل أطول شجرة صبار في العالم.

وتعتلي الشجرة الضخمة مبنى من 3 طوابق في منطقة تاكينو غاوا بالعاصمة طوكيو، وكان كثيرون يحسبون الشجرة سارية مطلية باللون الأخضر، أو عامود إنارة بلون مختلف في الشارع.

وتكشف الصور أن شخصا ما كان يعتني بشجرة الصبار على مدار سنوات، إذ ربطها إلى جانب المبنى بحلقات معدنية حتى لا تنحني بفعل الوزن، كما أنه دأب على إزالة أشواكها حتى لا تؤذي أحدا من المارة

وبينما نمت شجرة الصبار على طول المبنى بشكل مستقيم، فقد أخذ شكلها يتغير حين وصلت إلى قمته، لكنها واصلت النو وإن بشكل متعرج.

ولا أحد من سكان المنطقة لديه معلومات عن عمر الشجرة أو حتى نوعها أو اسم مالكها، لكن الناس يتكهنون بأنها قد تكون أطول شجرة صبار في العالم.

ويبلغ ارتفاع المبنى، الذي تتمدد عليه شجرة الصبار، 10 أمتار على الأقل، كما أن الشجرة أخذة في التمدد على جزء من سطحه، لكن لا يستطيع أحد معرفة الطول الحيقي للشجرة.

وسجلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أطول شجرة صبار في العالم في عام 1995، وتنتمي تلك الشجرة إلى صبار "كارد" العملاق المكسيكي، التي بلغ طولها آنذاك 19.2 مترًا.

لكن شجرة الصبار في تاكينو غاوا اليابانية لا تزال تنمو تتمدد، وربما تكسر يوما الرقم القياسي المسجل في مجموعة غينس، وهو ما يأمل كثير من سكان المدينة أن يتحقق بالفعل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية قوافل الخير تذبح وتوزع "خـروفيــن" علــى فقــراء غــزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟