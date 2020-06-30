شجرة ضخمة تثير دهشة سكان مدينة يابانية

نشر أحد مستخدمي موقع تويتر صورا لما قال إنها أطول شجرة صبار في العالم، إذ تمتد على طول مبنى من 3 طوابق في العاصمة اليابانية طوكيو.

وانتشرت صور شجرة الصبار على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار نموها غير العادي الكثير من التساؤلات، خصوصا ما إذا كانت بالفعل أطول شجرة صبار في العالم.

وتعتلي الشجرة الضخمة مبنى من 3 طوابق في منطقة تاكينو غاوا بالعاصمة طوكيو، وكان كثيرون يحسبون الشجرة سارية مطلية باللون الأخضر، أو عامود إنارة بلون مختلف في الشارع.

وتكشف الصور أن شخصا ما كان يعتني بشجرة الصبار على مدار سنوات، إذ ربطها إلى جانب المبنى بحلقات معدنية حتى لا تنحني بفعل الوزن، كما أنه دأب على إزالة أشواكها حتى لا تؤذي أحدا من المارة

وبينما نمت شجرة الصبار على طول المبنى بشكل مستقيم، فقد أخذ شكلها يتغير حين وصلت إلى قمته، لكنها واصلت النو وإن بشكل متعرج.

ولا أحد من سكان المنطقة لديه معلومات عن عمر الشجرة أو حتى نوعها أو اسم مالكها، لكن الناس يتكهنون بأنها قد تكون أطول شجرة صبار في العالم.

ويبلغ ارتفاع المبنى، الذي تتمدد عليه شجرة الصبار، 10 أمتار على الأقل، كما أن الشجرة أخذة في التمدد على جزء من سطحه، لكن لا يستطيع أحد معرفة الطول الحيقي للشجرة.

وسجلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أطول شجرة صبار في العالم في عام 1995، وتنتمي تلك الشجرة إلى صبار "كارد" العملاق المكسيكي، التي بلغ طولها آنذاك 19.2 مترًا.

لكن شجرة الصبار في تاكينو غاوا اليابانية لا تزال تنمو تتمدد، وربما تكسر يوما الرقم القياسي المسجل في مجموعة غينس، وهو ما يأمل كثير من سكان المدينة أن يتحقق بالفعل.