وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة يكرّم شرطة محافظة الشمال وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال تكرّم مدرستين لحصولهما على الجودة والاعتماد المدرسي وكالة الرأي الفلسطينية نتنياهو يلمّح إلى تأجيل مخطط الضم وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس والإغاثة الزراعية تبحثان دعم احتياجات المناطق المهمشة وكالة الرأي الفلسطينية شجرة ضخمة تثير دهشة سكان مدينة يابانية وكالة الرأي الفلسطينية يمني يدخل موسوعة غينيس العالمية بسبب البيض وكالة الرأي الفلسطينية سجادة صلاة ورقية للاستخدام لمرة واحدة وكالة الرأي الفلسطينية ما الفرق بين office 2019 وoffice 365؟ وكالة الرأي الفلسطينية الآن تطبيق جوجل نيوز سيوجهك إلى معلومات فيروس كورونا المحلية الخاصة ببلدك
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية خان يونس والإغاثة الزراعية تبحثان دعم احتياجات المناطق المهمشة

30 حزيران / يونيو 2020 08:21

بلدية خان يونس والإغاثة الزراعية تبحثان دعم احتياجات المناطق المهمشة
بلدية خان يونس والإغاثة الزراعية تبحثان دعم احتياجات المناطق المهمشة

خان يونس- الرأي

بحثت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة مع الإغاثة الزراعية،  السبل الكفيلة لدعم الأحياء والمناطق المهمشة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تعصف بأبناء شعبنا جراء الحصار وجائحة كورونا.
وكان رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، وبحضور رئيس قسم العلاقات الدولية أ. هيا الأغا، قد استقبلوا منسق لجنة الحماية في الإغاثة الزراعية أ. عدنان الفقعاوي، وطاقم الإغاثة م. أسامة المدهون، و م. وطن غنيم.
وخلال كلمته أوضح م. البطة جهود بلدية خان يونس في دعم السكان في الأحياء كافة وتنفيذ المشاريع التطويرية المهمة التي تلامس احتياجاتهم، مشيراً إلى مساعي تطوير المدينة والنهوض بواقعها في عدة قطاعات بما ينعكس إيجاباً على طبيعة الخدمة المقدمة للمواطنين ويعزز من جودتها كماً ونوعاً.
وبين م. البطة أن بلدية خان يونس تسعى بشكل مستمر لتأمين الدعم المادي لتطوير خان يونس ومنها تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية في الأحياء من خلال تنفيذ مشاريع شق الطرق وتعبيدها للتخفيف من المعاناة القائمة، إلى جانب تنفيذ المشاريع المستقبلية في كل الأحياء ومنحها الأولوية في عملية التطوير لا سيما وأن الطرق في معظم تلك الأحياء بحاجة ماسة إلى إعادة تأهيل بالكامل.
وأشار إلى أن البلدية تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية من تنفيذ بعض المشاريع الحيوية وفق سُلم الأولويات والخطة الإستراتيجية التنموية التي شارك في إعدادها المجتمع المحلي، ودراسة الاحتياجات الأكثر أهمية ثم الأقل، لتحقيق الشفافية والعدالة في التوزيع .
وبدوره شكر الفقعاوي دور بلدية خان يونس وأهميتها في دعم مسيرة التنمية المجتمعية وفق الإمكانيات المتاحة لتقديم الأفضل للسكان في ظل الظروف الصعبة التي خلفها الحصار وشح التمويل الخارجي، مُبدياً استعداد مؤسسته لدراسة كافة المطالب من أجل خدمة المواطنين، ومؤكدًا على أن الإغاثة الزراعية تبذل جهودًا كبيرة في سبيل دعم القطاعات المختلفة ومنها القطاع الزراعي، وأنها ترحب باستمرار التعاون مع بلدية خان يونس بما يخدم المواطن الفلسطيني.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية قوافل الخير تذبح وتوزع "خـروفيــن" علــى فقــراء غــزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟