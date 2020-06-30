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تعليم الشمال تكرّم مدرستين لحصولهما على الجودة والاعتماد المدرسي

30 حزيران / يونيو 2020 08:36

تعليم الشمال تكرّم مدرستين لحصولهما على الجودة والاعتماد المدرسي
تعليم الشمال تكرّم مدرستين لحصولهما على الجودة والاعتماد المدرسي

غزة- الرأي

كرّمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، مدرستي معاوية بن أبي سفيان الأساسية للبنات، وعوني الحرتاني الثانوية للبنات؛ لحصولهما على شهادة الجودة والاعتماد المدرسي.

وحضر حفل التكريم مدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد، ومدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، وفريق الجودة بالمديرية.

ورحب أ. العرابيد بالحضور كافة، مهنئاً إدارتي المدرستين؛ لتحقيقهما إنجازاً تربوياً وإدارياً جديداً، بحصولهما على شهادة الجودة والاعتماد المدرسي.

وأشاد أ. العرابيد بجهود إدارتي المدرستين المتميزة والتي أثمرت هذا الإنجاز الذي يُعدّ مفخرة لمديرية التربية والتعليم في شمال غزة، داعياً مدراء المدارس إلى مزيد من الجد والاجتهاد ومراكمة الإنجازات بما يخدم العملية التعليمية.

كما أشاد بجهود فريق الجودة بالمديرية والذي يضم كلاً من مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الإشراف التربوي أ. مطر الغفري، ومسؤول الملف د. رنان الأشقر، والمشرفين التربويين أ. حسين عرفات، وأ. محمد أبو ندى، وأ. محمد طه، ورؤساء الأقسام أ. نفوذ العطل، وأ. محمد كلوب، وأ. ميسرة أبو عوكل.

وحصلت المدرستين على شهادة الجودة والاعتماد المدرسي بناء على إنجازهما في الملفات الرئيسة المتمثلة في "القيادة التربوية، والتعليم والتعلم، وإدارات الموارد، والمجتمع المحلي".

بدورهما، ثمنت كل من مديرة مدرسة معاوية بن أبي سفيان أ. ليلى مطر، ومديرة مدرسة عوني الحرتاني الثانوية للبنات، جهود فريق الجودة بالمديرية؛ لدوره البارز في الإنجاز الذي حققته المدرسة عبر توجيهاته وتعليماته المهمة والبناءة، مشيرتان إلى أن ما تم تحقيقه جاء نتيجة طبيعية للعمل التكاملي لفريقي المدرستين، والتزامهما بالخطط المدرسية الفاعلة وفق الرؤية والاستراتيجية التي تتبناها وزارة التربية والتعليم.

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