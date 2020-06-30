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لدورها في إنجاح امتحانات الثانوية العامة

تعليم شمال غزة يكرّم شرطة محافظة الشمال

30 حزيران / يونيو 2020 08:39

تعليم شمال غزة يكرّم شرطة محافظة الشمال
تعليم شمال غزة يكرّم شرطة محافظة الشمال

غزة- الرأي

كرّمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، إدارة شرطة محافظة الشمال؛ لدورها الكبير في إنجاح امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

جاء ذلك خلال زيارة مدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد، ومدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، لمدير شرطة محافظة الشمال العقيد مصطفى الرزاينة في مكتبه بالمحافظة، حيث كان في استقبالهما عدد من ضباط الشرطة.

وأشاد أ. العرابيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها الشرطة في سبيل توفير الأجواء المناسبة لإجراء امتحانات الثانوية العامة، سواء بتوفير الحماية للجان الامتحانات من الداخل والخارج، أو تأمين نقل وتوزيع وجمع الامتحانات وأوراق الإجابات.

بدوره، أكد العقيد الرزاينة أن ما تقوم به الشرطة في هذا السياق، يأتي كجزء لا يتجزأ من واجبها الكبير تجاه شعبنا وتوفير الحماية اللازمة له.

وفي ختام الزيارة، قدّم مدير التعليم درع الشكر للعقيد الرزاينة، تقديرا لجهوده ودوره في إنجاح سير امتحانات الثانوية العامة الأخيرة.

75402093_288655345878401_7760364051636578287_n تعليم شمال غزة يكرّم شرطة محافظة الشمال
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