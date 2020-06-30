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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2546) الثلاثاء 30/6/2020
أخبار فلسطينية
لحكومة الفلسطينية تناقش فرض عقوبات جديدة على المخالفين لشروط الوقاية من “كورونا”
السلطة لنتنياهو: لن تجد فلسطينياً واحداً يفاوضك بعد «الضم»
الرئيس الفلسطيني يؤكد رفض خطط الضم الإسرائيلية بكافة أشكالها
الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يمارس التضليل بإعلانه الاستعداد لمفاوضات سلام
أبو مرزوق: سنحبط خطة الضم بكل السبل المتاحة
الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بـ"كورونا" وفحص 41 عينة
وفد من حماس يلتقي السفير القطري في لبنان
أبو بكر: لا إصابات في صفوف الأسرى بكورونا
أخبار إسرائيلية
«ضم الضفة» يفجّر خلافاً بين نتنياهو و«شريكه»
جانتس لموفد ترامب: موعد ضم أراضٍ فلسطينية «ليس مقدساً
نتنياهو يلمح إلى تأجيل مخطط الضم
نتنياهو لأعضاء حزبه : لن يكون هناك ضم في اول تموز
»نشطاء إسرائيليون يصبغون نافورة بلون الدم رفضاً للضم
اخبار دولية
ألمانيا: ضم إسرائيل لمناطق فلسطينية سيثقل كاهل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي
السفير الصيني بفلسطين: «نرفض أي مساع للاحتلال لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية»
مفوضة أممية: ضم إسرائيل لأراض من الضفة الغربية يسبب "موجات صدمات تستمر لعقود"
باشليه: مخطط إسرائيل للضم غير شرعي
منظمة الصحة العالمية: كورونا “أبعد ما يكون من نهايته”
غارديان: الجميع خاسر بسبب تطلعات نتنياهو التوسعية
»عشرات المؤسسات الأميركية تطالب بإعادة سفارة الولايات المتحدة إلى تل...
"التنسيقية الأوروبية" تدعو لإعادة النظر بالشراكة مع إسرائيل حال تنفيذ الضم
أخبار عربية
عون يحذر من التنقيب الإسرائيلي في المنطقة البحرية المتنازع عليها
الأردن يعلن رفض خطة الضم الإسرائيلية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
الهلال الأحمر القطري ينفذ مشاريع صحية في فلسطين
قوة “مستعربين” إسرائيلية تختطف فلسطينيا في جنين
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
عريقات يحذر من تبعات الضم: نتنياهو سيصبح مسؤولا عن جمع القمامة من أريحا…
دولة قطر تواصل توزيع مساعدات مالية في قطاع غزة
اتصالات مكثفة بين حكومة نتنياهو وإدارة ترامب لإنجاز خطط الضم.. ومنظمة التحرير تصفه…
الشرق الاوسط
مخاوف من فقدان السيطرة على الخريطة الوبائية في فلسطين
القادة الفلسطينيون يكافحون لتعبئة الشارع «المحبط»
الخليج الامارتية
عشرات المستوطنين بقيادة الحاخام غليك يستبيحون الأقصى -
أسبوع غضب شعبي في فلسطين و15 دولة رفضاً لخطة الضم
بيت لحم تغلق أبوابها 48 ساعة بعد اكتشاف بؤرة لـ «كورون
الشروق المصرية
الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يمارس التضليل بإعلانه الاستعداد لمفاوضات سلام
الاهرام المصرية
مفوضة أممية: ضم إسرائيل لأراض من الضفة الغربية يسبب "موجات صدمات تستمر لعقود"
الغد الأردنية
أعمال الضمّ الإسرائيلية في الضفة الغربية؟ السيناريوهات والتداعيات
“الضم”: أميركا وإسرائيل تعاكسان دول العالم
غانتس قوي فقط على الفلسطينيين
ضم أراضي من الضفة الغربية.. الشكوك الإقليمية والسياسية
الشرق القطرية
دعت تل أبيب لوقفها.. مفوضة حقوق الإنسان: خطة نتنياهو ستفجر اشتباكات دامية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
تدهور الوضع الصحي للأسير "أبو وعر" بسجون الاحتلال
قرار بإعادة رسوم تثبيت الحج للمقبولين هذا العام
492 إصابة جديدة بفيروس كورونا لدى الاحتلال
قاسم يثمن موقف جنوب أفريقيا الداعم للحق الفلسطيني
دائرة شؤون اللاجئين بحماس تحذر من المخاطر المترتبة على جريمة "الضم"
القدس المحلية
الاحتلال يحرم الطالب محمد الشيباني من تقديم امتحانات الثانوية
الأردن وبلجيكا يبحثان بلورة موقف دولي يحول دون تنفيذ إسرائيل ضم
وحدات خاصة تختطف شاباً من جنين
عائلة الشهيد عريقات تطالب بتحقيق دولي في جريمة قتله وتحرير جثمانه لدفنه
"التنسيق الفصائلي" بنابلس تدعو لرفع الجهوزية في مواجهة كورونا
السفارة الأميركية تعرض منزل سفيرها في تل أبيب للبيع
مؤسسات مقدسية تؤكد رفضها الشروط الأوروبية للتمويل
وفد مقدسي يزور قرية الزبيدات ويؤكد رفضه لمخططات الضم
الحياة الجديدة
"الثقافة" تنعى الأديب الفلسطيني نازك ضمرة
٥٠ اصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس المحتلة بيوم واحد
المؤتمر الوطني الشعبي للقدس: تجربة الـ"48" لن تتكرر
الاحتلال يمهد لضم "جبل البابا" شرق القدس بعمليات مسح للمساكن
الأيام
»ارتفاع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا إلى 195
»"العربية الأميركية" .. تجربة رائدة بالتعليم الإلكتروني
»فصايل الغورية "ملجأ الفدائيين" في مهب مخطط الضم
»وفاة سيدة أربعينية في الخليل بفيروس كورونا
وكالة صفا
الدويك: بيان الشرطة يحتوي العديد من المغالطات
عباس ورئيسة سويسرا يبحثان "الضم"
الصحة تكشف أسباب تفشي "كورونا" وتحذر من كارثة صحية
لماذا ألقى مريض كورونا بنفسه أمام محافظة نابلس؟
الحكومة تقر لائحة عقوبات جديدة لمخالفين لقيود "كورونا"
قناة عبرية: القسام غيَر من سلم أولوياته وكثف جهده على "الضفادع"
محافظ الخليل يدعو الأهالي للالتزام لمنع تفشي كورونا
الاحتلال يبعد ناشطة مقدسية عن الأقصى 6 أشهر
الاحتلال يجري مسحًا لمساكن "جبل البابا" تمهيدًا لضمها
وكالة الرأي الفلسطينية
الأمم المتحدة: خطة الضم غير قانونية ومدمرة للفلسطينيين
انتهاء أزمة المفصولين من "أونروا" في غزة
ارتفاع وفيات وإصابات "كورونا" بالضفة الغربية المحتلة
300 ألف شخص يطالبون بوقف دعم المستوطنات
نادي الأسير: مخاوف انتشار "كورونا" بين الأسرى تتصاعد
فلسطين اليوم
تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قلقيلية
نتنياهو يبلغ حزبه بأن عملة "الضم" ستكون معقدة
وفاة مسن في شجار غرب رام الله
انطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات (غلاف غزة) بسبب طلقة رصاصة
الاعلام العبري: المقاومة في غزة أطلقت صاروخًا تجريبيًا نحو البحر
قوات الاحتلال تفرج عن أسير من غزة
محافظ طولكرم يصدر قرارًا هامًا بشأن التجمعات وحفلات الاعراس
الداخلية بغزة تحذر مطلي النار خارج القانون
سما نيوز
مجلس الوزراء يقر لائحة عقوبات جديدة على المخالفين لشروط السلامة العامة...
اشتيه: اسرائيل لا تريد حل الدولتين.. والضم يمثل تهديدا وجوديا لنا كشعب وقضية..!
منسق شؤون الاحتلال يصدر توضيحًا بشأن دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل
عشراوي تدعو الاتحاد الأوروبي لأن يكون أكثر حزما تجاه الانتهاكات الاسرائيلية
البنك الدولي يثمن الابتكار الحضري بالمدن الفلسطينية رغم الاحتلال وصعوبة الأوضاع
وكيل وزارة التنمية الاجتماعية يبحث مع "أوتشا" آليات العمل والتنسيق في قطاع غزة
"التعليم البيئي" يُصدر ورقة حقائق حول الواقع البيئي للأغوار
مدير نادي الأسير بالقدس يدعو مخالطيه لإجراء فحص كورونا
إجراءات إسرائيلية جديدة لتقييد التجمعات لمواجهة كورونا
عرب 48
دور "سياسة الفصل" في تعبيد الطريق أمام مخطط الضم
الصحة الفلسطينية: 98 إصابة جديدة بـفيروس كورونا
غزّة: وقفة تضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال
لإقامة مشاريع استيطانية: الاحتلال يواصل عمليات التجريف في وادي الربابة بسلوان
بسبب مرض السرطان: الموت يتهدد الأسير كمال أبو وعر
وكالة وفا
وفاة مواطن في شجار ببلدة بيتونيا غرب رام الله
الاحتلال يعتقل شابا من مخيم عايدة شمال بيت لح ...
قوة إسرائيلية خاصة تختطف شابا من مخيم جنين
فتوح يطلع ممثل هولندا على آخر التطورات
"الخارجية": لا وفيات جديدة بـ"كورونا" في صفوف
حدث في مثل هذا اليوم
- 30 حزيران (يونيو)
- 2006م استشهاد الشاب محمود زكاري من "كتائب شهداء الأقصى" وإصابة آخر خلال عملية عسكريّة صهيونيّة في نابلس.
- 2006م "كتائب القسام" تقنص جنديّاً صهيونيّاً متمركزاً على دبابةٍ في رفح وترديه قتيلاً.
- 2002م قوات الاحتلال تغتال المهندس القسّاميّ مهند الطاهر (27 عاماً) ، والقسّاميّ عماد الدين دروزة، خلال هجومٍ على المساكن الشعبيّة في مدينة نابلس .
- 1980م وجه ممثل باكستان في مجلس الأمن بصفته الرئيس آنذاك لمنظمة المؤتمر الإسلامي رسالة إلى رئيس المجلس بناشده فيها باتخاذ موقف حازم وحاسم من انتهاكات إسرائيل وإمعانها في خرق أحكام ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها حول مدينة القدس بصورة خاصة وإمعانها في اتخاذ المزيد من الإجراءات الرامية إلى تهويد المدينة وخاصة وفيما يتعلق باستملاك الأراضي وطرد السكان الفلسطينيين من بيوتهم والاستيلاء عليها بالقوة ومصادرة الهويات وإقامة الأحياء الاستيطانية مما أدى إلى تغيير الوضع الجيوسياسي للمدينة المقدسة فاصدر مجلس الأمن القرار رقم 476 بتاريخ 30/6/1980 بموافقة أربعة عشر دولة وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.
- 1970م سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصادر مساحات شاسعة من الأراضي العربية في القدس وتلغي القوانين والأنظمة الأردنية وتستبدل بها قوانين عسكرية، وأخرى تعود إلى زمن الاحتلال البريطاني.
- 1967م إبان عدوان حزيران اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي مخيم رفح للاجئين الفلسطينيين وأطلقوا النار على 23 رجلاً فقتلوهم جميعاً وتركوا جثثهم مطروحة في الشارع عدة أيام لإرهاب باقي اللاجئين في المخيم وبعد ذلك تم دفن الجثث في قبر جماعي.
- 1948م آخر قوة احتلالية بريطانية تغادر أرض فلسطين بعد أن مكنت للحركة الصهيونية وساعدتها على إعلان "دولية إسرائيل" على ما نسبته 78 في المائة من أرض فلسطين التاريخية، وتشريد مئات آلاف الفلسطينيين من أراضيهم.
- 1936م جميع الأعضاء الفلسطينيين في سلك الخدمة المدنية والقضاء يقدمون مذكرة مشتركة للمندوب السامي البريطاني يحتجون فيها على السياسة البريطانية الموالية للمنظمة الصهيونية.
- 1930م المؤتمر الصهيوني السابع عشر في بال في الفترة من 30/6 -15/7/1930م
- 1922م الكونغرس الأمريكي يوافق على تصريح بلفور.
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