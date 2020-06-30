النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2546)  الثلاثاء 30/6/2020

2002م قوات الاحتلال تغتال المهندس القسّاميّ مهند الطاهر (27 عاماً) ، والقسّاميّ عماد الدين دروزة، خلال هجومٍ على المساكن الشعبيّة في مدينة نابلس .

2002م قوات الاحتلال تغتال المهندس القسّاميّ مهند الطاهر (27 عاماً) ، والقسّاميّ عماد الدين دروزة، خلال هجومٍ على المساكن الشعبيّة في مدينة نابلس .