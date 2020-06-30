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الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة

30 حزيران / يونيو 2020 08:48

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بيت لحم - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 5 شبان من محافظة الخليل بينهم طفل، وهم: أحمد رأفت البدوي (18 عاما) وأحمد محمد عدوي (27 عاما)، والطفل أحمد عماد البدوي (14 عاما) من مخيم العروب، وعدي حسن نور الخطيب (22 عاما) من بلدة بيت كاحل، ومعاذ محمد القيسية (32 عاما) من بلدة الظاهرية.

كما نصبت قوات الاحتلال كاميرات مراقبة على مدخل زيف يطا جنوب الخليل، وحواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي والجنوبي، وأوقفت المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

وذكرت المصادر، أن القوات اعتقلت الأسير المحرر محمود مصطفى مرداوي بعد اقتحامها منزل ذويه وتفتيشه ببلدة عرابة في جنين.

وأفادت بأن قوات الاحتلال اعتقلت شادي عبد موفق بداونة (35 عاما)، بعد اقتحام منزله وتفتيشه في مخيم عايدة شمال بيت لحم.

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