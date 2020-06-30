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الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة بينهم شقيقان

30 حزيران / يونيو 2020 08:48

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بيت لحم - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عشرة مواطنين من الضفة الغربية المحتلة، بينهم شقيقان.

وقال نادي الأسير، في بيان له، إن الاحتلال اعتقل خمسة مواطنين من مخيم عايدة وبلدة نحالين في بيت لحم وهم: شادي موفق بداونة (35 عاما)، وأحمد محيي الدين فنون، وخلدون محمود فنون، والشقيقان حسن وعبد محمد نجاجرة.

كما اعتقل من بلدتي الظاهرية وبيت كاحل في الخليل المواطنان: معاذ محمد القيسية (32 عاما)، وعدي حسن الخطيب (22 عاما).

ومن جنين، اعتقل الاحتلال المواطنين: محمود مصطفى مرداوي من بلدة عرابة وهو أسير محرر، وحمزة محمد فايد (20 عاما)، الذي اختطفته قوة خاصة من جيش الاحتلال الليلة الماضية أثناء تواجده في أحد المتنزهات، فيما اعتقلت المواطن محمد علي حمدان (20 عاما) من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس.

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